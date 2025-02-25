«Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»

Окунись в мир большого футбола, насладись финалом Лиги чемпионов.

Участвуй в акции, проводи платежи картами Mastercard от «Элдик Банка» и выиграй главный приз —поездку на финал Лиги чемпионов UEFA в Европе (в путевку входит перелет, проживание, билеты на игры на двоих).

Поощрительные призы — подарочные наборы с брендингом Mastercard и UEFA.

Для участия необходимо совершать безналичные покупки по картам Mastercard от «Элдик Банка» с 25 февраля по 13 апреля 2025 года.

Победитель определяется максимальным количеством транзакций не менее 50, при этом сумма должна быть не менее 50 тысяч сомов.

Подробную информацию об акции читайте на сайте eldik.kg

Срок акции: 25 февраля 2025 года — 13 апреля 2025-го.

Лицензия НБ КР № 033.