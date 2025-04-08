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Бизнес

Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay

MegaPay запускает специальную акцию для предпринимателей, которая сделает безналичные расчеты не только проще, но и экономичнее. Теперь у вас есть шанс оптимизировать расходы и перейти на современные платежные решения без затрат.

Условия акции (действуют до 31 мая 2025 года включительно):

  • платежи через QR-код — 0 процентов комиссии;
  • платежи по картам «Элкарт» и Visa — 0 процентов комиссии;
  • работа через ККМ — 0 процентов комиссии;
  • установка POS-терминала — БЕСПЛАТНО.

Эта акция идеально подходит для владельцев магазинов, салонов красоты, кафе, фуд-кортов, гостиниц и других предприятий. Подключив Smart POS-терминал от MegaPay, вы получаете современные инструменты для роста и управления бизнесом.

Среди ключевых преимуществ гибридного POS-терминала:

  • удобство и универсальность: одно устройство заменяет несколько отдельных приборов;
  • компактный дизайн: терминал легко интегрируется в рабочее пространство, занимая минимум места;
  • скорость работы: все операции выполняются быстро, что повышает уровень обслуживания клиентов;
  • соответствие законодательству: встроенный модуль ККМ гарантирует, что все платежи будут учтены в соответствии с нормами;
  • предлагает гибкую систему интеграции, позволяющую подключение к любой учетной или товароучетной системе с учетом особенностей бизнеса.

Для получения дополнительной информации:

  • свяжитесь по номеру +996 (990) 800 800 (звонок для абонентов MEGA бесплатный);
  • напишите в мессенджер WhatsApp по номеру +996 (999) 500 000;
  • оставьте заявку на сайте megapay.kg в разделе «Бизнес», заполнив форму.

MegaPay — это надежный партнер для вашего бизнеса, обеспечивающий прозрачные и эффективные решения.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/325235/
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