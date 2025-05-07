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Бизнес

7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!

7 мая Кыргызстан, как и другие страны постсоветского пространства, отмечает в честь годовщины основания радио — именно в этот день в 1895 году Александр Попов представил первый радиоприемник.

Праздник отмечают работники всех отраслей связи — благодаря этим людям мы звоним родным, выходим в интернет, ведем бизнес и узнаем новости в один клик.

Команда О! встречает этот день, как обычно, на рабочем месте: расширяется покрытие, усиливается сеть, внедряются новые технологии. Ведь связь — это про надежность и готовность служить людям 24/7, в любую погоду.

Мы гордимся тем, что уже сегодня покрытие 4G LTE от О! доступно для 99,8 процента населения Кыргызстана. А это значит, где бы вы ни находились, вы можете оставаться на связи с теми, кто вам важен.

Сердечно поздравляем всех коллег по отрасли, партнеров и, конечно, наших абонентов с Днем связи! С праздником!

Ваша команда О!
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/326556/
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