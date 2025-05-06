Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана

В Кыргызстане появился инвестиционный брокер, который дает людям возможность инвестировать в местные компании.

В Кыргызстане у людей нет большого выбора, куда вложить сбережения. Чаще всего деньги хранят в наличных, кладут на банковский депозит или инвестируют в недвижимость. Эти инструменты кажутся надежными и привычными, но редко приносят доход выше инфляции и не дают возможности приумножить капитал.

Между тем на рынке Кыргызстана появляется альтернатива: вложения в реальный бизнес через фондовый рынок — например, покупка акций или облигаций. Это не просто другой способ управления деньгами, а возможность стать совладельцем компании и зарабатывать на ее росте.

Такой путь давно работает в США, Европе, Казахстане. А теперь он начинает появился и у нас. Брокер, который работает с местными компаниями и дает доступ к инвестициям в Кыргызстане — это Banca.

Фото компании. На рынке Кыргызстана появляется альтернатива: вложения в реальный бизнес через фондовый рынок

Почему инвестиции в Кыргызстане — это возможность

Кыргызстан только начинает формировать инвестиционный рынок. Это видно по конкретным шагам: в 2025 году страна впервые получила международный кредитный рейтинг — B+ от агентства S&P. Кыргызская фондовая биржа начала модернизацию: с поддержкой Евразийского банка развития запускаются новые секции и торговые инструменты. Появилась специальная инвестиционная зона на Иссык-Куле с особым правовым режимом и международным арбитражем.

А экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2024 года рост ВВП составил 9 процентов. В начале 2025-го он вырос на 13,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это один из самых высоких показателей за последние годы.



За год в Кыргызстане заметно выросли вложения в развитие экономики — строительство, оборудование, новые направления. Инвестиции в основной капитал увеличились почти в полтора раза: с $1,63 до $2,41 миллиарда. Вместе с этим поднялась и средняя зарплата — с $372 до $419, рост составил 12,7 процента.

Все это говорит о росте экономической активности и появлении новых точек роста. А значит — расширяются и возможности для инвестиций.

Сценарий уже знакомый: если вспомнить Казахстан в 2015 году, то тогда только начинал развиваться рынок инвестиций.

Например, в 2015 году акция «Банка ЦентрКредит» стоила $0,10, а к 2025-му выросла до $6 — рост в 60 раз. У «Народного Банка Казахстана» за тот же период акции подорожали с $0,60 до $4,80, то есть в 8 раз. Такие примеры показывают, насколько выгодными могут быть ранние инвестиции в местные компании, когда рынок только начинает развиваться.



Кыргызстан сегодня — на схожем этапе развития. А это значит: те, кто начнут сейчас, получат те возможности, которые в других странах были доступны 10 лет назад.

Banca — брокер, который знает Кыргызстан

У компании есть все необходимые лицензии, включая брокерскую, дилерскую и на доверительное управление. Компания сопровождает инвестора на каждом этапе: от объяснения, как работает рынок, до оформления документов и получения дивидендов.

Banca стала мостом между людьми и фондовым рынком. Она появилась внутри фонда Central Asia Capital , который работает с крупными инвестициями и профессиональными участниками рынка. Но именно Banca была создана для того, чтобы инвестиции стали доступными каждому.

Banca — это не просто брокерская компания. Это участник перемен, который помогает формировать новый инвестиционный ландшафт Кыргызстана. Компания не ограничивается сопровождением клиентов: она участвует в разработке законов, поддерживает инициативы по развитию рынка капитала, помогает компаниям провести публичное размещение акций и облигаций.

Задача Banca — выстроить инфраструктуру, в которой частные инвестиции становятся прозрачными, понятными и безопасными. Мы предоставляем доступ к фондовому рынку с соблюдением всех регуляторных требований и профессиональным сопровождением на каждом этапе.

Фото компании. Banca помогает формировать новый инвестиционный ландшафт Кыргызстана

Почему это удобно для начинающих

Banca учит понимать рынок. На открытых мероприятиях можно разобраться, с чего начать, какие существуют инструменты и как работает фондовый рынок. Это возможность получить базовые знания, задать вопросы экспертам и принимать осознанные финансовые решения.

Фото компании. Banca учит понимать рынок

Для тех, кто хочет разобраться самостоятельно, команда Banca подготовила бесплатное руководство «Как заработать на акциях» — простое руководство, которое объясняет, как работают акции.

Цель компании — научить людей управлять своими деньгами и уверенно чувствовать себя в новой для Кыргызстана финансовой среде. Banca рядом — на каждом этапе.

Как электросамокаты стали первым примером инвестиций в Кыргызстане

В этом году Central Asia Kicksharing выходит на биржу. Сейчас — редкий момент, когда инвесторы могут купить акции напрямую, до IPO. Это называется этапом pre-IPO. Акции еще не доступны широкой публике, и цена на них ниже, чем будет после выхода на биржу. Для инвесторов это возможность войти в бизнес на старте и получить прибыль, когда бумаги вырастут в цене.

Первым проектом на рынке частных инвестиций в Кыргызстане стала компания Central Asia Kicksharing — крупнейший оператор электросамокатов в стране. Сегодня под ее управлением — более 4,5 тысячи самокатов трех брендов: SunRent, E-motion и «Яндекс Go». За последние два года выручка компании выросла на 767 процентов, а рентабельность по EBITDA составила 62 процента.

Подобные модели давно работают на развитых рынках. Акции Facebook на этапе закрытого размещения стоили около $0,10, а к моменту выхода на биржу подорожали до $38 — это рост почти на 38 тысяч процентов. Этот пример показывает, как инвестиции в крупные компании на раннем этапе могут приносить заметный результат — особенно, если рынок только начинает развиваться.

Кейс Central Asia Kicksharing — первое IPO технологической компании в Кыргызстане. И он открывает путь к формированию нового финансового инструмента для частных инвесторов в стране.

Фото компании. Кейс Central Asia Kicksharing — первое IPO технологической компании в Кыргызстане

Команда, которой доверяют

Это тщательно отобранная команда, которая хорошо понимает специфику региона и отвечает на реальные запросы рынка. Наши принципы — устойчивость, ясность и готовность сопровождать клиентов на каждом этапе.

За Banca стоит команда с опытом работы в инвестициях, финансах и управлении активами. Среди ключевых сотрудников — специалисты, работавшие в таких компаниях, как ВТБ, БКС, «Тинькофф», «Атон» и Freedom Finance. Участники команды имеют профессиональные сертификаты, опыт сопровождения частных и институциональных инвесторов, а также экспертизу в юридической и финансовой сферах.

Фото компании. Команда, которая хорошо понимает специфику региона

Новый игрок на рынке инвестиций в Кыргызстане

Появление Banca — это начало новой главы в экономике Кыргызстана. Впервые жители страны могут стать акционерами реального бизнеса, который они видят рядом с собой. Частные инвестиции становятся важным фактором развития экономики страны.

Компания уже предлагает пройти бесплатный инвестиционный разбор — специалисты помогут оценить финансовую ситуацию, собрать индивидуальный инвестиционный портфель, выбрать стратегию и рассчитать потенциальную доходность. Для этого вы можете перейти на сайт и оставить заявку.

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