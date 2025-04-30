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Бизнес

НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!

Национальная платежная система «Элкарт» от всей души поздравляет всех кыргызстанцев с наступающими майскими праздниками — Днем труда, Днем Конституции и Днем Победы!

Каждая из этих дат занимает особое место в истории и сердце нашего народа:
1 мая — День труда  праздник всех, кто своим упорным трудом строит лучшее будущее для страны и родного края;
5 мая — День Конституции  напоминание о главных ценностях общества: единстве, уважении к закону, стремлении к справедливости и достойной жизни;
9 мая — День Победы  день благодарности нашим ветеранам и памяти об их подвиге.

Пусть майские праздники вдохновляют вас на новые свершения, приносят свежие идеи, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне!

Спасибо за ваше доверие — вместе мы строим успешное будущее! Желаем вам мира, благополучия, ярких событий и радости каждый день!

С праздниками, дорогие кыргызстанцы!
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/327983/
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