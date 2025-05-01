Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank

Весь май в Bakai Bank действует акция с повышенным кешбэком для держателей карт Visa. Банк предлагает вернуть до 5 процентов от суммы покупок в категориях, связанных с отдыхом и развлечениями.

Акция охватывает популярные направления досуга — кинотеатры, цирки, парки аттракционов и другие развлекательные площадки.

Чтобы получить кешбэк, достаточно оплачивать услуги картой Visa, от Bakai Bank. Возврат начисляется в виде реальных денег, а не бонусными баллами.

Кроме развлечений, в мае действуют и другие категории с повышенным кешбэком:

5 процентов на покупки в аптеках, включая пенсионные карты;

3 процента на онлайн-шопинг — такие площадки, как Ozon, Wildberries и другие интернет-магазины;

до 2 процентов на все остальные повседневные покупки.

Программа лояльности от Bakai Bank не требует регистрации, подключения или заявлений: кешбэк начисляется автоматически, и на него не распространяются лимиты по возврату средств.

Предложение действительно до 30 мая 2025 года включительно.

Подробности об условиях акции, а также информация о выпуске карт Visa от Bakai Bank доступны на официальном сайте: www.bakai.kg.