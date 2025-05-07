«Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе

Есть даты, наполненные особым смыслом. Они символизируют не только годы, а путь, пройденный с решимостью и преданностью делу.
7 мая 2025 года — именно такой день. «Оптима Банк» отмечает свое 33-летие — рубеж зрелости, силы и устремленности в будущее.
История банка — это не только финансовые успехи, но и путь людей, их победы и стремление строить реальность, где доверие и развитие идут рука об руку.
От первых шагов — к новым достижениям
Сегодня «Оптима Банк» — это уже целая эпоха.
В 2024 году в партнерстве с международной платежной системой Visa банк реализовал несколько значимых инициатив, которые подчеркнули его активное участие в поддержке спорта и социальной ответственности.
Одним из ярких проектов стало партнерство с XXXIII летними Олимпийскими играми в Кыргызской Республике, предоставившее клиентам уникальную возможность стать частью мирового спортивного события.
В рамках сотрудничества с Visa была также организована акция, победители которой отправились в незабываемое путешествие на Мальдивы. Кроме того, банк стал партнером Кыргызской футбольной лиги, продолжив свою стратегию по развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в стране.
Эти шаги отражают главную идею, с которой все начиналось: быть рядом, когда это важно.
Технологический прорыв: свой процессинг-центр
2025 год стал знаковым и с технологической точки зрения. Банк успешно завершил переход на собственный процессинговый центр, обеспечив независимость в обработке карточных операций. Это позволило значительно ускорить транзакции, повысить безопасность данных и открыть путь к новым финансовым решениям.
Лидерство, признанное международным сообществом
За последние пять лет банк получил высокую оценку профессионального сообщества:
- Премия Европейского банка реконструкции и развития за вклад в торговое финансирование;
- награды от международной платежной системы Visa, включая признание за лучшие решения в области цифровых платежей и запуск Google Pay в Кыргызстане;
- Статус лучшего цифрового банка страны по версии Global Banking & Finance Review.
Эти достижения — результат не только технологического развития, но и ежедневной работы команды профессионалов.
Социальная ответственность: забота, проверенная временем
Для «Оптима Банка» забота о людях — неотъемлемая часть корпоративной культуры.
Банк реализует проекты в самых разных сферах:
- озеленение и благоустройство городов.
- помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также поддержка детских домов и детей с особыми потребностями.
- поддержка различных образовательных инициатив.
Каждое из этих направлений способствует созданию общества, в котором ощущается забота и поддержка.
Кузница кадров и профессионалов
В «Оптима Банке» ежедневно работает около 2 тысяч сотрудников, объединенных одной целью — приносить пользу клиентам и обществу. Команда непрерывно повышает квалификацию, решая сложные задачи и внедряя современные подходы для достижения лучших результатов.
Здесь амбициозные специалисты превращаются в сильных лидеров, а опытные сотрудники находят новые пути для реализации своих идей. В основе успеха банка — его люди, которые создают не только финансовые решения, но и атмосферу доверия.
Вперед — к новым вершинам
33 года не просто повод для подведения итогов, а время усиливать позиции и ставить амбициозные цели.
Сегодня «Оптима Банк» инвестирует в цифровизацию, расширяет продуктовую линейку, развивает клиентские сервисы и поддерживает новое поколение кыргызстанцев.
Будущее начинается сегодня — с технологий, ежедневной работы и постоянным стремлением к совершенству.