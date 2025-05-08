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Бизнес

MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники государственного оператора сотовой связи MEGA навестили и поздравили ветеранов, узников концлагерей и блокадников Ленинграда.

Компания вручила ветеранам денежные подарки в рамках благотворительной инициативы, а также подарила бесплатную связь. Представители MEGA лично посетили участников войны в Бишкеке и регионах страны, выразив глубокую благодарность за их подвиг и неоценимый вклад в мирное будущее.

«Мы считаем своим долгом чтить память наших героев. Ветераны — живые свидетели истории, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом. Мы рады внести свою лепту в сохранение традиций уважения и благодарности», — отметили сотрудники компании.

В год, когда весь Кыргызстан готовится отметить славную дату — 80-летие Победы, такие акции приобретают особую значимость, напоминая каждому о важности единства, памяти и уважения к старшему поколению.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/328434/
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