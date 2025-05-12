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Бизнес

Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку

Мобильный оператор О! в рамках учебной программы Intern Labs объявил набор на бесплатную стажировку Cyber Security 1.0, разработанную совместно с практикующими экспертами по информационной безопасности. Программа рассчитана на три месяца (июнь — август) и включает практические занятия дважды в неделю — по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00.

Отборочный этап проходит с 12 по 25 мая. Начало стажировки — 6 июня 2025 года. Подать заявку можно на сайте проекта: internlabs.o.kg.

Информационная безопасность — одно из самых быстрорастущих направлений в IT. Спрос на специалистов стабильно высокий не только в Кыргызстане, но и по всему миру. Компании ищут людей, которые не просто понимают теорию, а умеют применять знания на практике. Именно это дает Intern Labs Cyber Security 1.0.

Участников ждет интенсивное обучение по ключевым темам кибербезопасности: защита операционных систем и сетей, анализ атак, цифровая криминалистика и реагирование на инциденты. Программа ориентирована на получение прикладных навыков, востребованных в сфере информационной безопасности и SOC-аналитики:

  • Защита операционных систем: как работают механизмы безопасности и какие уязвимости могут возникать.
  • Сетевая безопасность: основы сетей и методы защиты от атак.
  • Современные атаки на корпоративные сети: классификация, логика действий.
  • Цифровая криминалистика: как находить цифровые следы и анализировать действия злоумышленников.
  • Реагирование на инциденты: что делать, когда произойдет атака, и как устранять ее последствия.

Каждая тема будет включать практические задания и самостоятельную работу, что позволит применить полученные знания на реальных кейсах.

Проект реализуется цифровым гигантом Кыргызстана — компанией О!. Ранее в рамках Intern Labs успешно прошли восемь стажировок по Java Backend и QA Automation, выпускниками которых стали более 200 молодых специалистов. Многие из них уже работают в компании О!, банках, ИТ-компаниях и государственных структурах.

Intern Labs Cyber Security 1.0.
Это не просто учеба. Это шаг в будущее.
Не упусти его — internlabs.o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/328650/
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