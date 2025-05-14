Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?

С 1 июля 2025 года в Кыргызстане вступает в силу запрет на продажу и использование вейпов. Что в этой ситуации делать курильщикам, лишившимся альтернативы классическому употреблению табака?
У взрослых курильщиков, не желающих возвращаться к самой вредной форме табачной продукции — сигаретам, остается легальная альтернатива. Менее вредной заменой вейпам могут стать хиттеры (также известные как системы нагревания табака), на которые запрет не распространяется. Подробнее об этом мы расскажем ниже, а пока разберемся, почему одна из самых популярных категорий бездымных продуктов оказалась «вне закона».
Почему одноразки стали проблемой?
Вейпы являются одним из распространенных способов потребления никотина. Как и хиттеры, они попадают в категорию бездымных продуктов, при использовании которых не выделяются смолы, угарный газ и другие продукты горения. Именно отсутствие процесса горения позволяет ученым в данном случае говорить о менее выраженном негативном воздействии пагубной привычки на организм — научно доказано, что пар или аэрозоль бездымных устройств содержит в разы меньше вредных веществ, чем табачный дым.
Между тем у вейпов существует ряд недостатков, которые в конечном итоге повлекли за собой запрет на их реализацию и использование.
Отсутствие должного регулирования продаж этой категории товаров дает возможность потребителям, не достигшим совершеннолетия, легко покупать такую продукцию.
Подростки беспрепятственно приобретают вейпы в магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст. Вместе с тем из-за слабого контроля рынок наводнили контрафактные устройства и никотиновые жидкости сомнительного качества, привлекающие несовершеннолетних низкой ценой.
Хиттеры — разумный выбор для тех, кто ищет альтернативу
Что с принятием нового запрета делать тем, кто ранее перешел на вейпы для снижения вреда от классического курения?
Лучшее решение — это полный отказ от пагубной привычки. Но если курильщик не хочет возвращаться к сигаретам и при этом не намерен отказываться от курения, то альтернативой остаются хиттеры. Это удобные в применении специальные устройства, которые нагревают табачные стики до температуры, не превышающей 350 градусов. В результате выделяется никотиносодержащий пар без резкого запаха, смол и других опасных продуктов горения. Как и никотиновые жидкости для заправки вейпов, стики для хиттеров имеют разные вкусы — здесь столь важный для пользователя ритуал сохраняется. При этом системы нагревания табака дают более насыщенный табачный вкус.
Таким образом, в сравнении с различными способами доставки никотина хиттеры имеют несколько основных свойств:
Меньше вредных веществ
При нагревании табака хиттеры выделяют на 95 процентов меньше вредных веществ, в отличие от обычной сигареты. Это делает их более безопасной альтернативой курению, что подтверждается научными исследованиями.
Исключение пассивного курения
Находясь в прокуренном помещении или рядом с активным курильщиком, некурящие люди подвержены очень высоким рискам. Они вдыхают в несколько раз больше вредных веществ, так как до 80 процентов всех химических соединений, образующихся при горении сигареты, распространяется в воздухе. Хиттеры исключают риск пассивного курения, поскольку не выделяют ядовитого дыма.
Отсутствие пепла и неприятного запаха
Хиттеры, в отличие от сигарет, не производят пепла и не оставляют неприятного запаха в помещении, на руках, волосах и одежде курящего. Такая альтернатива курению исключает образование третичного дыма, компоненты которого оседают на любых поверхностях, имеют свойство накапливаться на предметах домашнего обихода и впоследствии наносят серьезный вред здоровью.
Сохранение ритуала
Наконец, хиттеры позволяют сохранить привычный ритуал курения, что может быть важно для тех, кто пытается бросить курить с помощью менее вредной альтернативы.
При этом важно помнить, что системы нагревания табака не являются полностью безопасным продуктом. Они также содержат никотин, вызывающий стойкую зависимость. Поэтому если вы никогда не курили, то и не стоит начинать — абсолютно безопасного способа курения не существует.