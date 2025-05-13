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Бизнес

«Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры

Тысячи жителей и гостей Бишкека получили незабываемые впечатления, погрузившись в яркую атмосферу праздника «Бишкек — город, который я люблю». Переход от настоящего к будущему города был эффектно воплощен мэрией, компанией RCA Living и сотнями артистов в насыщенной фестивальной программе и зажигательных музыкальных выступлениях.

Это событие стало ярким культурным акцентом в серии мероприятий, посвященных 147-летию города Бишкека.

Мероприятие организовано мэрией города при поддержке компании RCA Living — инвестора многофункционального городского проекта «Все в одном» Royal Central Park.

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Господин Нгуен Мань Хунг, заместитель генерального директора RCA Living, поделился: «Для нас большая честь — быть партнером с администрацией и жителями города Бишкека в этом особенном событии. Для RCA Living это не просто спонсорская инициатива, а проявление нашей приверженности стратегии долгосрочного сотрудничества с городом. Мы уверены, что Бишкек обладает всеми необходимыми условиями, чтобы стать одним из самых зеленых, современных и комфортных для жизни городов региона.

Вспомним яркое двухдневное путешествие события «Бишкек — город, который я люблю» через впечатляющие цифры.

Тысячи людей приняли участие

Фестиваль «Бишкек — город, который я люблю» привлек множество жителей и туристов, которые посетили площадь Ала-Тоо, чтобы насладиться мероприятиями и запечатлеть незабываемые моменты с семьей и друзьями.

Особенный ритуал «Открывая горизонты будущего для Бишкека»

Ярким акцентом события стал ритуал открытия фестиваля, символизирующий прикосновение, которое зажигает будущее города. Этот ритуал несет глубокий символизм, пробуждая стремления жителей к созданию интегрированного, технологичного и устойчивого города.

Более 50 ярких художественных номеров в течение 18 часов непрерывных выступлений

Впервые жители города смогли стать частью настолько масштабного общественного события, в рамках которого более 50 художественных номеров были представлены без перерыва в течение двух выходных дней. Гармоничное сочетание традиционной и современной культуры ярко отразило путь города Бишкека от прошлого через настоящее к будущему.

Более 200 артистов создали яркую, захватывающую атмосферу фестиваля

Более 200 артистов «зажгли» атмосферу праздника на площади Ала-Тоо, представив зрелищные выступления — от яркого карнавала и динамичных маскотов до энергичных флешмобов и уникальных танцев.

Собрались 10 лучших певцов с музыкальными группами, а также известные диджеи

Четыре знаменитых певца: Маликa Дина, Джакс, Каныкей, Freeman, а также шесть заслуженных артистов: Бубужан Асанбекова, Съездбек Искеналиев, Эля Бегалиева, Жаннета Баялиева, Замир Арыкбаев, Динара Акулова; диджеи Padre, Anshee и группы Salt Peanut, Kairos собрались вместе, чтобы представить зрелищные выступления, соединяя тысячи сердец в едином ритме музыки, танцев, света и любви к Бишкеку.

3 новые технологии опыта

В ходе мероприятия жители Бишкека могли прикоснуться к будущему через интерактивные VR-стенды, фотографии в формате 360 и особенно лазерное и световое шоу с использованием 3D-мэппинга, которое окрасило площадь Ала-Тоо в завораживающие световые оттенки. Эти живописные визуальные эффекты произвели сильное впечатление и открыли новую перспективу на потенциал трансформации города.

Тысячи улыбок и ярких моментов

Фестиваль не только привлек огромное количество участников, собрал несколько поколений жителей Бишкека, но и продемонстрировал образ жителей города, где каждый верит в светлое будущее, которое его ожидает.

Общий взгляд в будущее

Мероприятие стало не только развлекательный фестивалем, но и представило возможность для жителей, властей города и спонсора RCA Living объединиться в общем стремлении: создать современный, устойчивый и уникальный Бишкек.

Как главный спонсор и соорганизатор крупнейшего события года в городе, RCA Living — девелопер проекта Royal Central Park — сотрудничает с властями и жителями Бишкека, работая над улучшением облика города. Жители Royal Central Park будут наслаждаться новым образом жизни, где все потребности — от проживания до учебы и отдыха — будут удовлетворяться благодаря разнообразным удобствам прямо в центре жилого комплекса.

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Создавая элитное жилое пространство, Royal Central Park также станет новым культурным и развлекательным центром города. Такие общественные фестивали, как «Бишкек — город, который я люблю», будут проводиться здесь, становясь мостом для создания цивилизованного сообщества, новой культуры и распространения вдохновения для позитивного образа жизни. RCA Living рассчитывает внести свой вклад в повышение качества жизни, улучшение индекса счастья среди жителей и содействовать превращению Бишкека не только в столицу, одну из самых развивающихся в Кыргызстане, но и в новый центр региона.

Для получения дополнительной информации о проекте и событиях, пожалуйста, свяжитесь с нами:

  • горячая линия: +996 707 888 866
  • веб-сайт: https://royalcentralpark.kg/
  • адрес Sales Gallery: Кыргызстан, город Бишкек, проспект Чуй, 158.

Социальные сети:

https://www.instagram.com/royalcentralpark/

www.facebook.com/RoyalCentralPark
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/328835/
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