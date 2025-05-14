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Бизнес

Раздавай интернет от MEGA бесплатно!

Хочешь быть всегда онлайн не только на смартфоне, но и на ноутбуке без каких-либо ограничений?

Благодаря государственному оператору сотовой связи MEGA это возможно.

На всех тарифах актуальной линейки «Элдики + MegaTV», а также на тарифах «Специальное предложение», «Семейный» и Exclusive предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ раздача Wi-Fi мобильного интернет-трафика без каких-либо ограничений!

Раздавай интернет по Wi-Fi и наслаждайся высокоскоростным и стабильным соединением дома, в офисе, в авто или на прогулке. Смотри любимые фильмы и сериалы, слушай музыку, играй в онлайн-игры и общайся в социальных сетях.

Подробная информация на сайте компании.

Будь всегда на связи, делись радостью общения с друзьями и близкими.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/329025/
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