04:44
USD 87.45
EUR 99.18
RUB 1.10
Бизнес

ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»

В честь Дня национальной валюты Кыргызской Республики и Дня банковского работника ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт» и основной оператор взаимодействия ELQR) провело ставшую уже традиционной интеллектуальную игру «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ — 2025» для представителей финансового сектора.

Коллеги-партнеры с энтузиазмом поддержали формат, который объединяет профессиональное сообщество не только в рабочих процессах, но и в неформальной интеллектуальной атмосфере. В битве умов за чемпионский титул приняли участие около 90 эрудитов из ведущих финансово-кредитных учреждений страны.

Читайте по теме
Мозгобойня-QUIZ, посвященная 30-летию национальной валюты

Заместитель председателя правления ЗАО «МПЦ» Дамира Абдурахманова, открывая мероприятие, поздравила коллег с профессиональным праздником и сказала: «Третий год подряд мы собираем единомышленников в таком необычном и вдохновляющем формате. Подобные встречи не только объединяют профессионалов, но и заряжают на новые идеи и свершения. Спасибо вам за преданность делу, надежное партнерство, смелость выходить за рамки привычного и готовность мыслить нестандартно. Желаю всем яркой, честной и азартной игры! Пусть победит сильнейший, а выиграют все!»

Игра прошла на высоком эмоциональном подъеме: участники отвечали на вопросы из самых разных областей: финансы, культура, музыка, география, история, современные технологии. Финал завершился на позитивной ноте — весь зал танцевал и дружно подпевал ведущему.

По итогам напряженной и честной борьбы места распределились следующим образом:

I место — команда ОАО «О!Банк» (O!Bank);
II место — команда ОАО «Айыл Банк» (ABTeam);
III место — команда АКБ «Толубай».

ЗАО «МПЦ» поздравляет победителей и выражает благодарность всем участникам за блестящую игру, командный дух и стремление к интеллектуальному росту.

С профессиональным праздником, дорогие коллеги! Пусть ваши знания, энергия и единство всегда ведут к новым достижениям!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.  
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/329049/
просмотров: 6009
Версия для печати
Материалы по теме
Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
«Элкарт Мобайл» — ваш надежный помощник в мире финансов
ЗАО «МПЦ» усиливает экспертное сообщество участников НПС «Элкарт»
ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами
QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Популярные новости
Стоит в&nbsp;три раза меньше, а&nbsp;дает то&nbsp;же: зачем переплачивать, когда есть Honor? Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Напоминаем автовладельцам: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года штрафы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Бизнес
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с&nbsp;окончанием учебного года! Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Министерство энергетики и&nbsp;KOICA завершили строительство Операционного центра CAS Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
25 мая, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 мая, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:25
Выставкам Кыргызстана на EXPO в Японии выделили около 7 миллионов сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 мая: днем без осадков
20:46
ЕС думает об отключении 20 банков от SWIFT в рамках санкций против России
20:27
Наказывать за утверждение цен на воду ниже себестоимости предлагают в ЖК