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Бизнес

Смартфоны, которые меняют правила игры

Honor покоряет мировые рынки после того, как бренд стал полностью независим. Наиболее заметные успехи Honor демонстрирует в Китае, России, некоторых государствах Европы, а также в странах СНГ. Ключевыми драйверами роста стали привлекательное соотношение цены и характеристик, развитие собственных AI-фишек и долгосрочная поддержка обновлений.

Модели X-серии особенно хорошо себя показали среди молодежи благодаря дизайну, камерам и долгому времени автономной работы. У каждой из моделей Honor есть свои интересные и необычные особенности, которые выделяют их среди конкурентов:

Honor X5b

Необычное для бюджетного сегмента: батарея на 5 тысяч 200 мАч и экран с частотой обновления 90 Гц. У большинства аналогов в этой цене — стандартные 60 Гц. Это делает интерфейс визуально плавнее. В рассрочку можно взять от 1 тысячи 364 в месяц. Рассмотреть поближе можно на сайте ostore.kg.

Honor X6b

Модель выделяется встроенным голосовым ассистентом Honor и возможностью расширения памяти за счет технологии HONOR RAM Turbo. Также удивляет наличие камеры 50 Мп и 35-ваттной зарядки в таком доступном сегменте. Рассрочка начинается от 1 тысячи 557 сомов. Подробнее тут.

Honor X7c

Неожиданно мощная камера на 108 Мп — редкость в устройствах среднего сегмента. Учитывая цену X7c, такой сенсор — явное конкурентное преимущество. Также стоит отметить очень большой экран — 6,77 дюйма. В рассрочку от 2 тысяч 124 сомов. За подробностями сюда.

Honor X8c

Сверхтонкий корпус — всего 7,1 миллиметра при батарее на 5 тысяч мАч. Это технически сложное решение, особенно если учесть, что здесь AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и довольно мощный процессор Snapdragon. Визуально и по тактильным ощущениям смартфон ощущается дороже, чем стоит. Эта красота доступна в рассрочку от 3 тысяч 18 сомов. Подробнее здесь.

Honor X9c — ультрапрочный смартфон

Самое необычное в этой модели — комбинация мощной батареи 6 тысяч 600 мАч, AMOLED-дисплея 120 Гц и защита по стандарту IP64 (влаго- и пылезащита). В среднем ценовом сегменте такие характеристики встречаются редко. X9c прошел более 100 тестов на надежность, включая падения и скручивания — это подчеркивает его «выживаемость» в повседневной эксплуатации. Доступен в рассрочку от 4 тысяч 335 сомов. Детали на сайте ostore.kg.

Где купить

Эти смартфоны можно не просто купить в O!Store, но и приобрести в рассрочку без переплат с начислением кешбэка в 1 тысячу 500 сомов на связь О!. Бонусом вы получите дополнительный подарок!

Покупайте в рассрочку, заказывайте в О!Market с бесплатной доставкой по Бишкеку.

Учтите, количество товара и подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2025 года. Кешбэк можно потратить только на услуги связи О!. Подробнее на сайте ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/329059/
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