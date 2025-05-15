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Бизнес

Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать

Ацетилсалициловая кислота (АСК), которую чаще всего называют аспирином, — это один из самых известных препаратов для профилактики инфарктов и инсультов. Его принимают миллионы людей по всему миру. Но у этой таблетки есть один минус — она может раздражать желудок (1).

Почему это важно?

Обычный аспирин начинает действовать уже в желудке, и это может вызывать изжогу, боли и даже кровотечения у некоторых людей. Особенно это опасно, если препарат нужно принимать долго — каждый день.

Как решить проблему?

Чтобы уменьшить вред для желудка, ученые придумали специальные таблетки аспирина с защитной кишечнорастворимой оболочкой. Они не растворяются в желудке, а проходят дальше — в кишечник, где и начинают работать. Благодаря этому слизистая желудка меньше страдает (2).

Что показали исследования?

  • у 90 процентов людей, принимавших обычный аспирин, находили повреждения слизистой желудка;
  • среди тех, кто принимал аспирин с защитной оболочкой, такие проблемы были только у 60 процентов;
  • после перехода на такую форму изжога и дискомфорт уменьшились почти в два раза!

В одном из исследований приняли участие более 2 тысяч 700 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результат: через три месяца у большинства прошла изжога, а через 2 года — почти не осталось жалоб (3).

А как насчет пользы для сердца?

Главное — аспирин с оболочкой работает так же эффективно, как и обычный. Он также помогает предотвратить инфаркт и инсульт. Разница лишь в том, что он лучше переносится, особенно если пить его долго (2,4).

Вывод

Ацетилсалициловая кислота (АСК) остается «золотым стандартом» в профилактике инфаркта, инсульта и сердечно-сосудистой смерти. Но для безопасного длительного применения важны три момента:

  • минимальная эффективная доза (75 миллиграммов в сутки);
  • выбор более безопасной формы, такой как таблетки с кишечнорастворимой оболочкой;
  • удобство применения и доступная цена.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

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Ссылка: https://24.kg./biznes_info/329116/
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