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Бизнес

Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер

MegaPay радует отличной новостью — акция с бесплатной раздачей NFC-стикеров продолжается!

Если вы пользователь виртуальной карты «MEGA ЭЛКАРТ», у вас есть шанс получить стильный NFC-стикер абсолютно бесплатно — и всего за пару простых шагов:

Что нужно сделать:

  1. Пройти полную банковскую идентификацию в любом центре продаж и обслуживания MEGA.
  2. Оформить виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк» через приложение MegaPay.

После этого вы получите новый платежный стикер с обновленным дизайном, а сотрудники MEGA помогут настроить его привязку к вашей карте.

Важно знать:

  • Подходит только для смартфонов на iOS или Android без встроенного NFC.
  • Один стикер — на один ИНН.
  • Повторно получить стикер нельзя.
  • Количество бесплатных стикеров ограничено — успейте до 30 июня 2025 года!

Где получить стикер:

• проспект Чуй, 155 «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
• улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
• проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0;
• улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
• улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», этаж 0;
• улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж. Бутик № 20;
• улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
• улица Юнусалиева, 185/1, ТЦ Marks;
• город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир памятник Каныкей);
• город Ош, улица Курманджан датки, 256.

Сделайте свои покупки еще удобнее — переходите на бесконтактные платежи вместе с MegaPay!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/329138/
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