Газификация под 3 процента от «Элдик Банка»

«Элдик Банк» запустил программу «Льготное финансирование газификации — 3» под 3 процента годовых без залога и поручительства.
Жители Бишкека и Чуйской области могут получить финансирование на установку отопительного оборудования на льготных условиях:
• процентная ставка — 3 процента (ЭПС — 3,1 процента);
• без залога и поручительства;
• сумма кредита — до 150 тысяч сомов;
• срок кредитования — 12 или 24 месяца.
Кредитные средства можно использовать на:
• приобретение и установку газовых котлов;
• строительно-монтажные работы;
• покупку расходных материалов;
• рефинансирование ранее полученных кредитов, направленных на газификацию.
Программа «Льготное финансирование газификации — 3» направлена на поддержку устойчивого развития и улучшение экологической ситуации в стране. Переход от традиционных видов топлива к природному газу способствует снижению уровня загрязнения воздуха и созданию более комфортной среды для жизни.
Напомним, что программа запущена совместно с ОсОО «Газпром Кыргызстан» в рамках реализации проекта Министерства энергетики КР, Министерства финансов КР и кабинета министров по газификации Бишкека и Чуйской области.
Напомним, что программа запущена совместно с ОсОО «Газпром Кыргызстан» в рамках реализации проекта Министерства энергетики КР, Министерства финансов КР и Кабинета Министров КР по газификации города Бишкек и Чуйской области.
Газифицируйте свой дом вместе с «Элдик Банком» — надежно, удобно и выгодно.
Для получения дополнительной информации:
телефон: 9111;
сайт: https://eldik.kg
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