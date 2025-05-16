Акция «Ноль на миллион» от MBANK для новых пользователей MKassa

С 15 мая по 31 августа 2025 года MBANK проводит акцию «Ноль на миллион». В рамках предложения предприниматели получают возможность принимать безналичные платежи — по картам и QR-кодам — без комиссии.
Условия акции: 0 процентов до 1 миллиона сомов или 3 месяца.
Предложение действует для новых клиентов MKassa — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые регистрируются в системе в период проведения акции.
Что получит каждый участник
0 процентов комиссии на прием платежей по картам и QR-коду (на прием безналичных платежей для ИП и ОсОО — в течение трех месяцев или до оборота 1 миллион сомов);
- бесплатный POS-терминал — без затрат на покупку и доставку;
- бесплатную ККМ — с автоматической фискализацией;
- бесплатные переводы на счет в MBANK — 24/7.
MKassa — современное решение для бизнеса
MKassa — это цифровой инструмент для предпринимателей: сервис позволяет принимать оплату банковскими картами, по QR-коду и удаленно, а также управлять кассирами, торговыми точками и получать отчеты в режиме реального времени с любого устройства.
Как подключиться
Чтобы принять участие в акции, достаточно оставить заявку на сайте MBANK и пройти регистрацию в MKassa до 31 августа 2025 года. Клиент автоматически становится участником программы.
Подробные условия и форма заявки — на официальном сайте MBANK.
MBANK — первый цифровой.
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