Акция «Ноль на миллион» от MBANK для новых пользователей MKassa

С 15 мая по 31 августа 2025 года MBANK проводит акцию «Ноль на миллион». В рамках предложения предприниматели получают возможность принимать безналичные платежи — по картам и QR-кодам — без комиссии.

Условия акции: 0 процентов до 1 миллиона сомов или 3 месяца.

Предложение действует для новых клиентов MKassa — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые регистрируются в системе в период проведения акции.

Что получит каждый участник

0 процентов комиссии на прием платежей по картам и QR-коду (на прием безналичных платежей для ИП и ОсОО — в течение трех месяцев или до оборота 1 миллион сомов);

бесплатный POS-терминал — без затрат на покупку и доставку;

бесплатную ККМ — с автоматической фискализацией;

бесплатные переводы на счет в MBANK — 24/7.

MKassa — современное решение для бизнеса

MKassa — это цифровой инструмент для предпринимателей: сервис позволяет принимать оплату банковскими картами, по QR-коду и удаленно, а также управлять кассирами, торговыми точками и получать отчеты в режиме реального времени с любого устройства.

Как подключиться

Чтобы принять участие в акции, достаточно оставить заявку на сайте MBANK и пройти регистрацию в MKassa до 31 августа 2025 года. Клиент автоматически становится участником программы.

Подробные условия и форма заявки — на официальном сайте MBANK.

MBANK — первый цифровой.

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