Все больше людей предпочитают оплачивать покупки и услуги картой или через смартфон. Для бизнеса это не просто удобство, а реальная возможность увеличить продажи и прибыль.
O!Bank предлагает бесплатные POS-терминалы с ККМ — прием платежей по картам и QR-кодам быстро и удобно.
Установив терминал, вы получаете:
• бесплатную чековую ленту и полное техническое обслуживание;
• автоматическую обработку и передачу данных в Налоговую службу;
• интеграцию с расчетным счетом в любом банке;
• круглосуточную онлайн-поддержку.
Бесплатное обслуживание ККМ
Подключив POS-терминал от O!Bank, вы сможете использовать ККМ без оплаты за обслуживание. Предложение действует для партнеров, подключившихся с 1 февраля по 31 августа 2025 года.
Подключите POS-терминал с ККМ — это поможет упростить работу и зарабатывать больше.
Оставьте заявку:
• по номеру 0705000303;
• в мессенджерах WhatsАpp или Telegram.
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