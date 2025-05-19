Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане

Национальная платежная система «Элкарт» (ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр») делает цифровые расчеты в Кыргызстане простыми, быстрыми и удобными для каждого. Страна уверенно движется от наличных и пластиковых карт к более современным и технологичным способам оплаты — стикерам, кольцам и браслетам с поддержкой NFC (Near Field Communication).
С помощью платежных инструментов «Элкарт» можно расплачиваться в считанные секунды — достаточно просто поднести стикер, браслет, кольцо к терминалу. В большинстве случаев вводить PIN-код не потребуется. Это особенно ценно в условиях насыщенного городского ритма, когда важна каждая секунда.
Преимущества платежных инструментов «Элкарт»:
- скорость — мгновенная оплата без очередей и ожидания;
- безопасность — защищенность данных современным шифрованием и минимальный риск мошенничества;
- универсальность — широкий выбор устройств: от стикера и кольца до браслета.
Еще нет стикера, кольца или браслета? Пришло время оценить удобство платежных устройств от «Элкарт»!
Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.