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Бизнес

KICB получил кредит для финансирования зеленой экономики в Кыргызстане

Фото KICB . Руководитель группы по работе с финансовыми институтами ЕБРР Франсис Малиж и председатель правления KICB Ариф Али

В Лондоне (Великобритания) с 13 по 15 мая 2025 года прошло 34-е ежегодное собрание ЕБРР и бизнес-форум. Это знаковое деловое событие, которое объединило лидеров, партнеров по развитию из всех регионов. KICB в том числе принял участие в мероприятии в качестве партнера и участника программы финансирования зеленой экономики в Кыргызстане III (KyrSEFF III), в рамках которой было подписано кредитное соглашение на сумму 2,6 миллиона евро.

В рамках программы KyrSEFF предоставляется финансирование и консультации частным лицам и предприятиям для реализации энерго- и ресурсосберегающих проектов. Цель программы — повышение комфорта в домах и конкурентоспособности бизнеса с помощью высокоэффективных технологий и практик.

KICB
Фото KICB . 34-е ежегодное собрание и деловой форум ЕБРР, Лондон, май 2025 года
В соответствии с соглашением Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит KICB для последующего кредитования частных заемщиков. Средства будут использованы для инвестиций в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним в соответствии с подходом ЕБРР к переходу к зеленой экономике — комплексной стратегией по сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности.

Кредитование в рамках программы KyrSEFF будет направлено на утепление жилых и производственных помещений, оптимизацию использования водных и энерго ресурсов, а также на возобновляемую систему сохранения ресурсов (установка гелиосистем, солнечных батарей, капельного орошения, систем сбора дождевой воды и прочие системы сохранения ресурсов) и другие цели, соответствующие основной задаче программы.

Напомним, что KICB был создан в 2001 году по инициативе правительства Кыргызской Республики при участии международных финансовых институтов: Фонда экономического развития Ага Хана (AKFED), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Немецкой корпорации по инвестициям и развитию (DEG), Международной финансовой корпорации (IFC) и Германского банка развития (KfW). Целью создания KICB было содействие развитию коммерческого сектора в Кыргызской Республике.

KICB
Фото KICB . Член правления KICB Елена Бубнова, генеральный секретарь ЕБРР Казухико Когучи, заместитель председателя Совета Директоров KICB Шаффик Дхарамши, председатель правления KICB Ариф Али. 34-е ежегодное собрание ЕБРР, Лондон, май 2025 года
Участие KICB в ежегодном собрании ЕБРР предоставило ценную возможность пообщаться с партнерами и известными мировыми экспертами в области финансов. В частности, с генеральным секретарем ЕБРР господином Казухико Когучи, который сыграл непосредственную роль в создании KICB во время его работы в составе управленческой команды ЕБРР по Центральной Азии.

Справка:

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) был создан в 2001 году. Уставный капитал — $23 миллиона. Банк имеет 55 отделений по всей республике, предоставляющие полный спектр банковских услуг. Лицензия НБ КР 046 www.kicb.net.

Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) — международный финансовый институт. Работает на трех континентах, помогая странам перейти к успешным рыночным экономикам. Подход ЕБРР сочетает в себе финансирование, экспертную поддержку и реформирование законодательства, обеспечивая долгосрочные позитивные изменения. С 1991 года инвестировано более 210 миллиардов евро, в 7 тысяч 400 проектов.

Лицензия 046 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/329667/
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