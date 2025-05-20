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Бизнес

Погрузитесь в мир «Яндекс Плюс» с MEGA — 90 дней БЕСПЛАТНО

Абоненты государственного оператора сотовой связи MEGA могут наслаждаться всеми преимуществами подписки «Яндекс Плюс» 90 дней бесплатно. Это целых три месяца фильмов, музыки, книг и выгодных поездок.

Что входит в «Яндекс Плюс» от MEGA:

  • скидка до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;
  • «Яндекс Музыка» — миллионы треков, подкасты и умные рекомендации «Моей волны»;
  • «Кинопоиск» — топовые фильмы и сериалы, которые можно смотреть на смартфоне, планшете или Smart TV;
  • «Яндекс Книги» — библиотека электронных и аудиокниг. Удобно и читать, и слушать.

По окончании пробного периода подписка автоматически продлевается — всего за 179 сомов в месяц, включая налоги.

Как подключиться:

  • откройте приложение MEGA24
    или
  • наберите на телефоне *5550*1#.

Не упустите эту возможность — погрузитесь в мир развлечений и выгоды с «Яндекс Плюс» от MEGA уже сегодня!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/329695/
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