Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО

Не откладывайте на последний день — оформите автостраховку уже сейчас и сэкономьте время, деньги и нервы. Все просто и быстро в приложении MegaPay.

Почему важно действовать заранее?

С июля отсутствие полиса ОСАГО будет наказываться штрафами. Избежать неприятностей легко — оформите страховой полис прямо со смартфона. А если выбрать страховую компанию «САКБОЛ», получите кешбэк 15 процентов бонусами! Это не только защита, но и выгода.

Надежные страховые партнеры в MegaPay:

• ОАО «Государственная страховая организация»

• ЗАО «НСК»

• ЗАО «Алма-Иншуренс»

• ЗАО «А Плюс»

• ЗАО «Дордой Страхование»

• ЗАО СК «АЮ Гарант»

• ЗАО «Бакай Иншуренс»

• и, конечно, «САКБОЛ» — с бонусами!

Как быстро оформить ОСАГО через MegaPay:

Установите или обновите приложение (App Store / Google Play). Перейдите в «Сервисы» → «Страхование» → категорию «ОСАГО». Выберите страховую компанию. Ознакомьтесь с офертой и дайте согласие. По ИНН система автоматически найдет все ваши авто — выберите нужное.

А ЕЩЕ можно застраховать не только свое авто! На этом этапе просто выберите пункт «Другие авто» и введите данные вручную — и вы можете оформить полис для родственника, друга или коллеги. Заполните данные о водителях и сроке действия. Подтвердите расчет и оплату — готово!

Не дожидайтесь 1 июля — оформите ОСАГО заранее и спите спокойно. MegaPay заботится о вашем комфорте каждый день.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.