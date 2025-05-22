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Бизнес

Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA напоминает об акции для абонентов, решивших перейти на современный формат связи — eSIM. При активации нового номера eSIM пользователи автоматически получают в подарок 30 гигабайт мобильного интернета.

Активировать eSIM и получить бонус можно как удаленно, через мобильное приложение MEGA24, так и в любом офисе продаж MEGA.

Как подключить eSIM через приложение MEGA24:

  1. Установите приложение MEGA24 на свой смартфон.
  2. Выберите желаемый номер и тарифный план.
  3. Пополните баланс.
  4. Получите eSIM с выбранным тарифом и бонусом — 30 гигабайт интернета.

Акция призвана упростить переход на eSIM и продемонстрировать удобство цифрового подключения без необходимости посещать салон связи.

«Мы стремимся предложить нашим клиентам не только качественную связь, но и современные технологии. Переход на eSIM — это шаг в будущее, и мы рады поощрить наших пользователей за этот выбор», — отметили представители MEGA.

Переходите на eSIM от MEGA уже сегодня и ощутите все преимущества цифровой мобильной связи.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/329988/
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