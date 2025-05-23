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Бизнес

Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане

В век цифровых технологий нет необходимости тратить время в очередях и на бумажную волокиту — достаточно нескольких кликов, чтобы решить важные государственные вопросы.

Мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA предоставляет гражданам Кыргызстана быстрый, удобный и безопасный способ оплаты широкого спектра услуг Министерства юстиции, где бы вы ни находились.

С помощью MegaPay вы можете легко и оперативно:

  • зарегистрировать юридическое лицо;
  • получить лицензию на деятельность;
  • апостилировать документы;
  • воспользоваться нотариальными услугами;
  • зарегистрировать залог;
  • оплатить государственные пошлины.

Для оплаты достаточно выбрать нужную услугу, ввести сумму и подтвердить платеж — никаких лишних действий и затрат времени.

MegaPay уверенно завоевывает доверие пользователей, становясь не просто платежным инструментом, а полноценным цифровым помощником в решении юридических и административных задач.

Не откладывайте важные дела — воспользуйтесь MegaPay и убедитесь, как просто стало управлять государственными сервисами.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/330166/
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