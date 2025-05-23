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Бизнес

Министерство энергетики и KOICA завершили строительство Операционного центра CAS

Министерство энергетики и Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) провели церемонию завершения строительства, посвященную окончанию строительства Операционного центра CAS, построенного в рамках проекта «Развитие национальной централизованной системы АСКУЭ для совершенствования энергетической системы КР».

В мероприятии приняли участие министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, посол Республики Корея Ким Кванджэ и вице-президент KOICA Хонг Сокхва и другие.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что завершение работы Операционного центра CAS знаменует собой важный шаг в цифровизации нашего энергетического сектора. «При поддержке наших корейских партнеров мы не просто строим инфраструктуру — мы формируем более умное и эффективное энергетическое будущее для Кыргызской Республики», — сказал он.

Посол Ким подчеркнул значимость события, заявив: «В этом году отмечается 33-я годовщина дипломатических отношений между Республикой Корея и Кыргызской Республикой. Очень важно видеть, как наше партнерство способствует прогрессу в такой ключевой области, как энергетика». Он добавил: «Кыргызстан обладает огромным потенциалом в энергетическом секторе, и Корея гордится тем, что может внести свой вклад в энергетическое будущее страны, используя свой опыт и технологии. Мы надеемся, что этот проект поможет создать основу энергетической политики, основанной на данных, и сократить потери электроэнергии».

Этот проект, поддерживаемый KOICA с 2023 года с общим бюджетом около $10,5 миллиона, направлен на повышение цифровизации и энергоэффективности в электроэнергетическом секторе КР.

Проект включает в себя создание централизованной системы АСКУЭ, способной управлять до 1,5 миллиона интеллектуальных счетчиков по всей стране, что позволит интегрировать как вновь вводимые, так и существующие типы счетчиков.

Проект также предоставляет 10 тысяч 779 интеллектуальных счетчиков и включает программы по повышению квалификации персонала данного центра.

Вице-президент KOICA Хонг подчеркнул более широкую значимость инициативы, отметив: «Этот операционный центр управления системой АСКУЭ является крупным достижением корейско-кыргызского сотрудничества и представляет собой первый проект грантовой помощи KOICA в энергетическом секторе Кыргызстана. Помимо передачи технологий, он является символом доверия и партнерства между нашими правительствами и народами».

Проект реализуется исполнительным консорциумом в который входят Корейский институт энергетической экономики (Korea Energy Economics Institute) и KT corporation.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/330193/
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