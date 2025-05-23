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Бизнес

Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!

Уже в понедельник, 26 мая, по всей стране прозвенит последний звонок — важный день для тысяч школьников и их родителей.

У многих родителей возникает вопрос: чем порадовать ребенка за старания, ранние подъемы и ответственное отношение к учебе? Отличный ответ — смартфон, который станет не только подарком, но и помощником в развитии.

На первый взгляд кажется, что смартфон — это слишком. Но почему нет, когда в O!Store стоимость смартфонов начинается всего от 1 тысячи 500 сомов! Как раз сейчас — идеальное время для покупки, ведь как раз сейчас там проходят акции с невероятными скидками:

  • скидки на смартфоны до 60 процентов,

  • акция на смартфоны Honor с кешбэком 1 тысяча 500 сомов на связь О!.

Такой подарок — это не просто гаджет. Современный смартфон помогает школьнику узнавать новое, осваивать иностранные языки, учиться дистанционно, быть на связи с близкими и безопасно ориентироваться в мире. А еще сильно мотивирует!

Все можно оформить в рассрочку без первоначального взноса и переплат.

Приходите в O!Store или кликайте сюда на O!Market и заказывайте прямо сейчас с бесплатной доставкой по Бишкеку в приложении «Мой О!».

***

Акция «Покупай Honor и получи кешбэк 1 тысячу 500 сомов» действует до 30 июня 2025 года.

Финальная распродажа смартфонов до 60 процентов действует до 31 мая 2025 года.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/330226/
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