День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана

Первый детский банкинг MJunior с гордостью поздравляет юных дзюдоистов из Кыргызстана, которые блестяще выступили на Кубке Азии в Ташкенте, завоевав призовые места и достойно представив свою страну на международной арене.

Сборная КР успешно выступила на Кубке Азии по дзюдо среди кадетов и юниоров, который проходил с 22 по 25 мая в Ташкенте. Наши спортсмены показали выдающиеся результаты в обеих возрастных категориях.

Победители и призеры из Кыргызстана

Среди кадетов и кадеток медали завоевали:

Алихан Салиев (90 кг) — 1-е место;

Акмаржан Турдажиева (+70 кг) — 2-е место;

Александр Симонов (81 кг) — 3-е место;

Анастасия Степанова (52 кг) — 3-е место;

Милена Бөрүболотова (40 кг) — 3-е место.

В юниорской категории отличились:

Жанар Жолдошева (57 кг) — 1-е место;

Нурмухаммед Бакирдинов (73 кг) — 1-е место;

Алина Молдокулова (70 кг) — 1-е место;

Адина Кочконбаева (63 кг) — 2-е место.

Поддержка MJunior: признание заслуг и стимул к новым вершинам

В преддверии Дня защиты детей MJunior не остался в стороне от этих значимых побед и поздравил сборную с достойным выступлением.

Профессиональная подготовка и системное развитие

Команду к соревнованиям готовили опытные тренеры: главный тренер сборной Алибек Чороев, а также тренеры Якуб Алиев и Алишер Урматбеков. С ребятами также работали личные наставники из разных регионов республики: Елена Исакова (Каракол), Ислам Баялинов (Бишкек), Азамат Жасыбаев (Бишкек), Бакыт Жусупов (Ош) и Эрмек Сариев (Бишкек).

Подобный успех стал возможен благодаря слаженной работе тренерского штаба и системной поддержке со стороны Национальной федерации дзюдо Кыргызстана (НФДК), которая придает большое значение развитию детско-юношеского спорта и формированию нового поколения чемпионов. НФДК активно развивает детско-юношеское дзюдо, поддерживая талантливых спортсменов с раннего возраста и создавая условия для их роста на международном уровне. Именно благодаря целенаправленной работе федерации совместно с тренерами и региональными школами юные дзюдоисты добиваются высоких результатов.