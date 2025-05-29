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Бизнес

«Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия

В честь 29-летия со дня основания и Всемирного дня защиты детей «Элдик Банк» организовал незабываемый праздник для детей с особыми потребностями.

На яркое цирковое представление в Бишкеке были приглашены более 80 воспитанников Сокулукского реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, и Чуйского областного Центра реабилитации детей и сирот с ограниченными возможностями здоровья в селе Арчалы.

После циркового представления каждому ребенку были вручены памятные подарки.

Это доброе мероприятие отражает приверженность «Элдик Банка» своим социальным ценностям — поддерживать тех, кто особенно нуждается во внимании и заботе.

«Элдик Банк» последовательно реализует социальные проекты, фокусируясь на принципах инклюзивности, поддержки и устойчивого развития.

«Элдик Банк» — для народа!

Лицензия НБ КР 033.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/330868/
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