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Бизнес

«Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах

Строительная фирма «Делмар Групп» сообщила, что все строительные работы на ее объектах продолжаются в штатном режиме в соответствии с утвержденным календарным графиком.

В компании подтвердили, что замечания по технике безопасности, ранее выданные Министерством строительства в ходе плановой проверки на объекте ЖК «Восточный Парк», расположенном по адресу: город Бишкек, улица Анкара, 1/13, оперативно устранены в течение трех дней.

На официальных ресурсах застройщика опубликована информация о принятых мерах:

  • проведен дополнительный инструктаж для рабочих, задействованных в благоустройстве;
  • организовано собрание с дольщиками, осуществляющими ремонт в своих квартирах, — им разъяснены правила безопасного передвижения на строительной площадке;
  • устранены все замечания, включая вопросы доступа и проходов по объекту;
  • дополнительно проведено обучение всех сотрудников по технике безопасности.

«Безопасность — наш абсолютный приоритет. Мы строго соблюдаем строительные нормы и принимаем все необходимые меры для защиты как сотрудников, так и будущих жильцов», — отметил и. о. главного инженера Сергей Попов.

Также в компании добавили, что на объектах ЖК «Восточный Парк-2» и ЖД «Сан Хаус-2» строительство продолжается в полном соответствии с календарным планом в штатном режиме.

Напомним, ЖК «Восточный Парк» — один из ключевых проектов «Делмар Групп» в восточной части Бишкека. Реализация комплекса находится под постоянным техническим и государственным контролем.

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Ссылка: https://24.kg./biznes_info/331736/
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