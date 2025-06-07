Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов

С 1 июня по 31 августа 2025 года «Банк Компаньон» проводит летнюю акцию для клиентов, совершающих международные денежные переводы. Это возможность не только поддержать близких, но и получить ценные призы — iPhone 16 Pro и холодильники.

Акция проходит во всех 18 филиалах банка. Участвовать могут все клиенты от 18 лет. Для этого достаточно отправлять или получать переводы через системы «Золотая корона», AstraSend (включая мобильное приложение), Western Union, Sendy, RIA и «Квикпей».

Если в период акции вы совершите переводы на сумму от 100 тысяч сомов (или эквивалент в другой валюте), вы автоматически становитесь участником розыгрыша. Чем выше ваша активность, тем больше шансов на победу.

Будет определено 72 победителя:

18 клиентов с наибольшими суммами переводов получат iPhone 16 Pro ;

с наибольшими суммами переводов получат ; 54 участника получат холодильники.

В каждом филиале определят четырех победителей: один участник с наибольшей суммой отправленных и/или полученных переводов получит iPhone 16 Pro. Три следующих участника с большими суммами переводов станут обладателями красивых современных холодильников.

«Мы хотим поблагодарить наших клиентов за доверие и поддержать их полезными подарками. Международные переводы остаются важным инструментом для тысяч семей, и мы рады поощрять активных пользователей», — отмечают в «Банке Компаньон».

Условия акции доступны на официальном сайте банка.

Также можно обратиться по номеру 88 00 (звонок бесплатный с мобильных) или в WhatsApp 0 770 33 88 00.