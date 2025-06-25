Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку

Мобильный оператор О! обращает внимание абонентов на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пользователям, представляются сотрудниками компании и предлагают «продлить номер на год или 10 лет».
О! официально заявляет
- оператор не продлевает договоры и номера по телефонному звонку;
- оператор никогда не запрашивает SMS-коды у абонентов.
Сохранить номер может только сам абонент
Номер сгорает, если им не пользоваться долгое время, а именно: не пополнять его баланс в течение 180 дней и не совершать звонки, не отправлять SMS или не входить в интернет.
Сохранять свой номер, находясь за границей, абонент может самостоятельно двумя способами:
- Регулярно пополняя баланс и совершая звонки, отправляя SMS или пользуясь интернетом, в том числе находясь в роуминге.
- Либо с помощью тарифа «Сохрани номер», где достаточно пополнять баланс всего на 150 сомов раз в 90 дней.
Мобильный оператор О! рекомендует абонентам быть бдительными:
- НЕ передавать коды из SMS третьим лицам,
- НЕ подтверждать действия, которые вы не инициировали,
Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.
Круглосуточная Служба поддержки О!
- в WhatsApp: https://wa.me/996705700700
- в Telegram: @o_mobile_operator_bot,
- в онлайн-чате на сайте o.kg.
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Берегите свои данные и будьте внимательны.
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