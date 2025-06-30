В Кыргызстане началась активная реализация мероприятий летнего лагеря KOICA

Переход от простого волонтерства к устойчивой модели сотрудничества, прочно укорененной в местном сообществе.



Проект KOICA по улучшению санитарии и образования в Кыргызстане: вторая группа начала активную деятельность

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) приступило к активной фазе реализации проекта по комплексному улучшению санитарных условий и качества образования в Чуйской области, расположенной вблизи столицы Кыргызстана — Бишкека.

8 мая 2025 года в рамках второго потока проекта направлены 11 волонтеров, которые начали активную работу в двух начальных школах, расположенных в Сокулукском районе Чуйской области.

Волонтерская группа проекта KOICA — это инициатива Корейского агентства международного сотрудничества, в рамках которой специалисты из разных сфер совместно работают над решением актуальных задач развития в государствах-партнерах. В Кыргызстане проект реализуется в Чуйской области и направлен на улучшение санитарно-гигиенических условий.

От образования до инфраструктуры: развлечения и наведение порядка

Если первая группа проводила занятия по санитарии и культуре в рамках учебного процесса в течение учебного года, то вторая реализует программу в формате более интенсивного двухнедельного летнего лагеря, используя период летних каникул.

Программа летнего лагеря включает разнообразные активности, такие как обучение гигиене полости рта, профилактика школьного насилия, таэквондо, традиционная корейская игра «ттакчи чиги», танцы под K-pop и уроки корейского языка.





Целью лагеря являются не только формирование гигиенических привычек и повышение осведомленности учащихся — основной целевой аудиторией проекта, но и содействие их более насыщенному и осмысленному личностному росту.

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Вторая группа волонтеров проекта KOICA участвует не только в образовательной деятельности, но и в ремонте старых туалетов на территории школы. На основе замеров, собранных первой группой, они сейчас занимаются проверкой и мониторингом чертежей, которые разрабатывает местная проектная организация.

Мониторинг проектной документации является ключевым этапом подготовки к строительным работам. На этом этапе специалисты проверяют наличие всех необходимых чертежей, а также то, насколько учтены потребности местных школ. Волонтеры проекта активно взаимодействуют с проектными организациями, при необходимости вносят предложения по доработке документации и добиваются учета практических условий на местах. Такой подход позволяет повысить результативность проекта и обеспечить его максимальную пользу для местного сообщества.

Члены архитектурной команды Ким Тэван и О Наен, отвечающие за данный сектор, сообщили: «В строительной сфере мы отслеживаем, соответствует ли работа местной проектной организации предъявленным требованиям, проводим предварительные исследования объекта, а также изучаем местные нормы и официальные проектные документы».

«Мы надеемся, что благодаря данному проекту в Сокулукском районе для учащихся создадут более комфортные условия для обучения», — добавили волонтеры.

Чуйская область Кыргызстана — один из приоритетных регионов сотрудничества KOICA

Деятельность второго набора волонтеров проекта KOICA привлекает внимание как пример движения к устойчивому развитию: она выходит за рамки краткосрочной образовательной поддержки и направлена на улучшение санитарной инфраструктуры в Чуйской области. В будущем волонтеры продолжат проводить разнообразные мероприятия в сотрудничестве с местным сообществом.

Кроме того, на основе опыта работы волонтеров второй группы планируется реализация ряда последующих инициатив, в том числе отправка третьей группы волонтеров и расширение обмена между школами.

Проект развивается в соответствии с принципом «сотрудничества, укорененного в местном сообществе», и нацелен на создание устойчивой модели развития, приносящей долгосрочные плоды для региона.