Итоги всенародного конкурса среди имамов

Завершился значимый и масштабный конкурс среди имамов и их заместителей, организованный Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК) при стратегической поддержке MIslamic от MBANK в сотрудничестве с издательским домом «Дарак». Проект объединил более 2 тысяч 500 участников со всех регионов Кыргызстана и стал важным шагом в повышении религиозной и финансовой грамотности духовных лидеров. Конкурс способствовал укреплению религиозной, финансовой грамотности и распространению знаний об исламском банкинге.

Экзамен на знание фикха и финансов

Конкурс стартовал еще весной: участники получили 2 тысячи 500 экземпляров двух ключевых книг — краткого учебного пособия по исламскому праву «Мухтасар аль-Викоя» и книги «Исламский банкинг» Тажидина Эшанкулова. Эти материалы стали основой подготовки к экзамену, который прошел 21 июня по всей стране. Имамы демонстрировали знания по фикху ханафитского мазхаба и основам исламских финансов.

Особым акцентом конкурса было практическое понимание: как исламские принципы применяются в банковских и торговых операциях, в чем суть мурабахи и чем отличается исламская модель от традиционных финансовых систем.

Победителям вручили путевки в Умру и денежные призы

Конкурс завершился торжественной церемонией 25 июня в Кыргызском национальном театре «Манас». Главный приз — 2 путевки в Умру — достался лучшим из лучших. Также в каждом из 6 регионов страны и городе Бишкеке были награждены призеры: за первое, второе и третье места вручены денежные премии. Общий призовой фонд составил 570 тысяч сомов и был предоставлен MIslamic от MBANK.

Почему это важно

Поддержка MIslamic направлена на развитие исламского банкинга и соответствие шариата, сочетая финансовые технологии с просветительской миссией. Все продукты MIslamic проходят обязательную шариатскую экспертизу, а сам банк выступает как проводник знаний об исламских финансах для широкой аудитории.

Благодаря конкурсу тысячи имамов смогли не только обновить и углубить свои знания, но и стать проводниками этих знаний для общин по всей стране. Понятные и практичные разъяснения принципов исламских финансов помогут людям принимать осознанные решения и выбирать соответствующие их убеждениям финансовые инструменты.

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