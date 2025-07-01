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Бизнес

Успейте перейти на новый формат оплаты налогов вместе с «Компаньон Бизнес»

«Банк Компаньон» напоминает:

с 1 июля 2025 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики (ГНС) переходит на новый порядок приема налоговых платежей для предпринимателей.

Теперь оплата налогов будет осуществляться исключительно двумя способами:

• по коду оплаты, доступному в «Личном кабинете налогоплательщика»;

• по QR-коду, который также можно сгенерировать в «Личном кабинете».

Другие каналы оплаты налогов, такие как клиринг и гросс, приниматься не будут.

Как это реализовано в «Компаньон Бизнес»?

Мобильное приложение «Компаньон Бизнес» уже полностью адаптировано под новые требования ГНС:

• сгенерируйте QR-код для оплаты налогов в кабинете Salyk kg;

• отсканируйте QR-код из Salyk kg прямо в приложении «Компаньон Бизнес»;

• оплатите налог с расчетного счета или с карты Visa Business одним кликом.

Это быстро и удобно.

С приложением «Компаньон Бизнес» вы соответствуете требованиям ГНС и экономите свое время.

«Банк Компаньон» — это ваш надежный партнер, который помогает бизнесу соответствовать современным требованиям и делать привычные процессы проще в бизнесе.

Скачайте «Компаньон Бизнес» в App Store или Google Play и переходите на новый формат налоговой отчетности легко.

По всем вопросам — 88 00 (бесплатно с мобильных), WhatsApp: 0 770 33 88 00.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/334736/
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