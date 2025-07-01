BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры

Привет, Бишкек! Готовьтесь к яркому событию, которое перевернет ваше представление о маркетинге. Благодаря поддержке MBANK состоится визит основателей Международного фестиваля событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций — bema! (Best Experience Marketing Awards!) Это большое событие для всей креативной индустрии!

Мероприятие пройдет в «Технопарке», известном коворкинге для IT-компаний. «Технопарк» активно поддерживает креативный потенциал Кыргызстана, предоставляя площадку для развития в инновациях.

Бишкек становится центром притяжения для мирового ивент-маркетинга. Основатели престижной международной премии bema! Илья и Елена Горбачевы едут в столицу с официальным визитом. Эта премия ежегодно собирает лучшие проекты в сфере событийного маркетинга из всего СНГ.

Наш успех на bema! в 2025 году, когда бишкекская команда взяла пять первых мест, показал: креативный потенциал Кыргызстана готов к мировому признанию! Мы доказали, что умеем создавать события, которые вдохновляют.

Генеральным партнером этого значимого визита выступает

MBANK

, который активно поддерживает развитие креативной экономики.

MBANK

формирует новый подход к общению с клиентами, делая ставку на инновации.

Почему MBANK поддерживает BEMA в Кыргызстане?

«Будущее маркетинга — это эмоции, опыт и вовлечение, — говорит Кирилл Свиридов, маркетолог MBANK. — Событийный маркетинг не просто развлечение. Это мощный канал, где бренд общается с аудиторией в реальном времени. Мы хотим, чтобы в Кыргызстане появились сильные агентства, продюсеры и креативные команды. Поддержка визита bema! 2025 — это наш вклад в профессиональное сообщество страны».

Что ждет Бишкек?

В рамках визита основателей bema! в Бишкеке пройдет креативный практикум:

Открытая лекция от Ильи и Елены Горбачевых раскроет трансформацию событийного маркетинга в СНГ. Вы узнаете, почему брендам стоит инвестировать в креативные форматы.

Мастер-класс для агентств и продюсеров покажет, как повысить шансы на bema! 2025. Будут рассмотрены стратегии, кейсы и типичные ошибки.

Презентация лучших кейсов bema! 2024-2025 даст инсайты, вдохновение и готовые решения для применения в Кыргызстане.

Креативный практикум bema! 2025 в Бишкеке

Дата: 10 июля 2025 года.

Время: 9.30-16.30.

Место: Бишкек, улица Горького, 1/2, ТЦ «Технопарк».

Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести по ссылке https://ticket.kg/event/kreativnyj-praktikum-bema-2025.

Что будет на практикуме:

обзор трендов 2025 года в событийном маркетинге;

разбор лучших павильонов World Expo 2025 Osaka;

кейсы B2B- и B2C-активаций;

метрики оценки эффективности мероприятий;

PR- и digital-инструменты в продвижении;

Workshop по созданию продающих креативных кейсов;

живой нетворкинг с представителями бизнеса, креативной и ивент-индустрии.

Кому подойдет:

HR-, PR- и маркетинг-специалистам;

ивент-агентствам и организаторам мероприятий;

бренд-менеджерам;

дизайнерам, креаторам и SMM-специалистам;

культурным институциям и образовательным проектам;

всем, кто занимается продвижением и созданием.

Зачем идти?

Bema! 2025 — это не просто лекция. Это возможность выйти на новый уровень. Вы получите вдохновение и обменяетесь опытом с лидерами индустрии. Будьте частью главного события лета для креативной сферы Кыргызстана!

Не упустите шанс получить уникальные знания и вдохновение от лучших в своей сфере!

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