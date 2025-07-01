BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры

Привет, Бишкек! Готовьтесь к яркому событию, которое перевернет ваше представление о маркетинге. Благодаря поддержке MBANK состоится визит основателей Международного фестиваля событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций — bema! (Best Experience Marketing Awards!) Это большое событие для всей креативной индустрии!
Мероприятие пройдет в «Технопарке», известном коворкинге для IT-компаний. «Технопарк» активно поддерживает креативный потенциал Кыргызстана, предоставляя площадку для развития в инновациях.
Бишкек становится центром притяжения для мирового ивент-маркетинга. Основатели престижной международной премии bema! Илья и Елена Горбачевы едут в столицу с официальным визитом. Эта премия ежегодно собирает лучшие проекты в сфере событийного маркетинга из всего СНГ.
Наш успех на bema! в 2025 году, когда бишкекская команда взяла пять первых мест, показал: креативный потенциал Кыргызстана готов к мировому признанию! Мы доказали, что умеем создавать события, которые вдохновляют.
Генеральным партнером этого значимого визита выступает MBANK, который активно поддерживает развитие креативной экономики. MBANK формирует новый подход к общению с клиентами, делая ставку на инновации.
Почему MBANK поддерживает BEMA в Кыргызстане?
«Будущее маркетинга — это эмоции, опыт и вовлечение, — говорит Кирилл Свиридов, маркетолог MBANK. — Событийный маркетинг не просто развлечение. Это мощный канал, где бренд общается с аудиторией в реальном времени. Мы хотим, чтобы в Кыргызстане появились сильные агентства, продюсеры и креативные команды. Поддержка визита bema! 2025 — это наш вклад в профессиональное сообщество страны».
Что ждет Бишкек?
В рамках визита основателей bema! в Бишкеке пройдет креативный практикум:
- Открытая лекция от Ильи и Елены Горбачевых раскроет трансформацию событийного маркетинга в СНГ. Вы узнаете, почему брендам стоит инвестировать в креативные форматы.
- Мастер-класс для агентств и продюсеров покажет, как повысить шансы на bema! 2025. Будут рассмотрены стратегии, кейсы и типичные ошибки.
- Презентация лучших кейсов bema! 2024-2025 даст инсайты, вдохновение и готовые решения для применения в Кыргызстане.
Креативный практикум bema! 2025 в Бишкеке
Дата: 10 июля 2025 года.
Время: 9.30-16.30.
Место: Бишкек, улица Горького, 1/2, ТЦ «Технопарк».
Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести по ссылке https://ticket.kg/event/kreativnyj-praktikum-bema-2025.
Что будет на практикуме:
- обзор трендов 2025 года в событийном маркетинге;
- разбор лучших павильонов World Expo 2025 Osaka;
- кейсы B2B- и B2C-активаций;
- метрики оценки эффективности мероприятий;
- PR- и digital-инструменты в продвижении;
- Workshop по созданию продающих креативных кейсов;
- живой нетворкинг с представителями бизнеса, креативной и ивент-индустрии.
Кому подойдет:
- HR-, PR- и маркетинг-специалистам;
- ивент-агентствам и организаторам мероприятий;
- бренд-менеджерам;
- дизайнерам, креаторам и SMM-специалистам;
- культурным институциям и образовательным проектам;
- всем, кто занимается продвижением и созданием.
Зачем идти?
Bema! 2025 — это не просто лекция. Это возможность выйти на новый уровень. Вы получите вдохновение и обменяетесь опытом с лидерами индустрии. Будьте частью главного события лета для креативной сферы Кыргызстана!
Не упустите шанс получить уникальные знания и вдохновение от лучших в своей сфере!
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014/1 НБ КР.