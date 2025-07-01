Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц

С 1 июля по 31 декабря 2025 года отправляйте денежные переводы через систему «Золотая корона» в отделениях «Оптима Банка» — и участвуйте в розыгрыше ценных подарков!

Как принять участие?

Совершайте переводы через систему «Золотая корона» в любом отделении «Оптима Банка».

Минимальная сумма перевода — 10 тысяч сомов.

Никакой регистрации не нужно — вы автоматически становитесь участником акции.

Призы разыгрываются каждый месяц:

1-е место — электросамокат Ninebot F2 Plus;

2-е место — электровелосипед Skillmax 350 ватт;

3-е место — телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.

Чем больше переводов, тем выше шанс на победу.

Не упустите возможность — совершайте денежные переводы через «Золотую корону» и становитесь участником розыгрыша подарков на каждом этапе.

Подробнее об условиях — на сайте «Оптима Банка».

Лицензия № 018 НБ КР.