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Бизнес

Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц

С 1 июля по 31 декабря 2025 года отправляйте денежные переводы через систему «Золотая корона» в отделениях «Оптима Банка» — и участвуйте в розыгрыше ценных подарков!

Как принять участие?

Совершайте переводы через систему «Золотая корона» в любом отделении «Оптима Банка».

Минимальная сумма перевода — 10 тысяч сомов.

Никакой регистрации не нужно — вы автоматически становитесь участником акции.

Призы разыгрываются каждый месяц:

  • 1-е место — электросамокат Ninebot F2 Plus;
  • 2-е место — электровелосипед Skillmax 350 ватт;
  • 3-е место — телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.

Чем больше переводов, тем выше шанс на победу.

Не упустите возможность — совершайте денежные переводы через «Золотую корону» и становитесь участником розыгрыша подарков на каждом этапе.

Подробнее об условиях — на сайте «Оптима Банка».

Лицензия № 018 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/334806/
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