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Бизнес

Оплата госпошлины в суд стала проще с MegaPay

Теперь пользователи мобильного приложения MegaPay могут оплачивать государственную пошлину онлайн — в любое время и без необходимости посещения офиса банка. Новый сервис реализован в сотрудничестве с Верховным судом Кыргызской Республики и стал еще одним шагом к цифровизации государственных услуг.

Государственная пошлина — это обязательный платеж, взимаемый при подаче искового заявления в суд, получении юридически значимых документов и совершении других официальных действий.

Как воспользоваться услугой:

  1. Установите или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play).
  2. Откройте раздел «Сервисы», затем выберите категорию «Государственные услуги».
  3. Нажмите на «Оплата госпошлины в суд».
  4. Выберите один из вариантов:
    • Оплата за себя: достаточно ввести сумму, ИНН и ФИО заполняются автоматически.
    • Оплата за другого человека: потребуется указать ИНН, ФИО и сумму.

Новый сервис доступен для всех пользователей MegaPay и предназначен как для физических, так и для юридических лиц. Благодаря этой функции жители Кыргызстана смогут экономить время и быстрее получать доступ к юридическим услугам, не покидая дома или офиса.

Внедрение цифровых решений в правовую сферу — это важный шаг на пути к более доступной и эффективной судебной системе.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/335035/
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