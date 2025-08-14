17:50
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Бизнес

Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат

Теперь не нужно ждать зарплату или копить деньги — на O!Market можно купить товары в рассрочку без переплат и комиссий.

Оформить рассрочку легко — прямо в супераппе «Мой О!». В ассортименте все необходимое: бытовая техника, смартфоны, электроника высокого качества и по доступным ценам.

Почему удобно покупать на O!Market:

  • Все онлайн — оформляйте в супераппе «Мой О!».
  • Покупки от 5 тысяч до 200 тысяч сомов без первоначального взноса.
  • Оплачивайте частями от 3 до 12 месяцев без переплат и комиссий.
  • Бесплатная доставка по Бишкеку.

Оформить покупку очень легко:

  1. Откройте «Мой О!» и зайдите в O!Market.
  2. Выберите товар, условия и доставку.
  3. Подтвердите личность и подпишите документы онлайн.
  4. Получите заказ.

Покупайте сейчас, пользуйтесь сразу и оплачивайте постепенно — просто и выгодно.

O!Market делает покупки удобными и доступными для каждого.

Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в App Store или Google Play.

Банковский продукт предоставляется ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kgактуальные условия в «Мой О!».
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/339609/
