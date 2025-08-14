Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)

Председатель правления ЗАО «Банк Компаньон» Маргарита Черикбаева назначена независимым членом совета директоров и председателем аудиторского комитета в совете директоров Credo Bank — четвертого по величине банка Грузии. Кандидатура одобрена Национальным банком страны. Маргарита стала первым представителем Кыргызстана в совете директоров данного банка.

Маргарита продолжает свою деятельность в качестве председателя правления «Банка Компаньон», а новая международная роль создает возможности для обмена опытом, интеграции лучших практик и совместного развития между финансовыми институтами. Такое сотрудничество позволит укрепить позиции обоих банков и расширить спектр решений для клиентов. Она стала первым представителем Кыргызстана в Совете директоров Credo Bank.

Credo Bank, как и «Банк Компаньон», прошел путь от микрофинансовой компании до современного цифрового банка. За годы развития Credo Bank укрепил позиции на рынке Грузии, расширил линейку финансовых продуктов для физических и юридических лиц и внедрил современные цифровые решения, обеспечивающие удобство и прозрачность обслуживания. Общий вектор развития, внимание к цифровизации и стратегический подход к устойчивому росту сделали экспертизу и видение Маргариты особенно ценными для коллег из Грузии.

Назначение Маргариты Черикбаевой в совет директоров Credo Bank является признанием высокого уровня профессиональных компетенций, которые развиваются и применяются в «Банке Компаньон», а также подтверждает международное признание опыта банка в области управления, цифровизации процессов и устойчивого развития. Это назначение укрепляет сотрудничество и обмен опытом между финансовыми институтами региона и создает возможности для внедрения передовых практик банковского управления.

Справка о Credo Bank

Credo Bank — четвертый по величине банк Грузии, прошедший путь от микрофинансовой организации до современного цифрового универсального банка. Он предлагает широкий спектр продуктов: кредиты, депозиты, бизнес-карты и цифровые платформы для управления финансами. Благодаря инновационным сервисам MyCredo клиенты могут управлять своими счетами онлайн в любое время, проводить переводы и оплачивать услуги без визита в отделение.

Сеть банка охватывает 94 отделения по всей Грузии, включая крупные города — Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Международные партнеры и инвесторы, такие как Proparco (Франция), Gojo & Company (Япония) и ЕБРР, подтверждают доверие к стратегии банка и его устойчивому развитию. Credo Bank активно поддерживает малый и средний бизнес, внедряет инновации в банковские процессы и развивает финансовую грамотность, а членство в Global Alliance for Banking on Values (GABV) подчеркивает приверженность социальным и экологическим ценностям.