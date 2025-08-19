12:29
KICB приглашает студентов принять участие в конкурсе на стипендию Кванг Янг Чой

KICB напоминает, что продолжается прием заявок на участие в конкурсе на получение стипендии имени Кванг Янг Чой. Срок подачи — до 31 августа 2025 года (включительно, до 23:59).

Программа стипендий учреждена банком в 2024 году и направлена на поддержку талантливых молодых кыргызстанцев, стремящихся получить высшее или среднее специальное образование. Условия участия были заранее опубликованы на сайте банка, и сейчас — самое время подать заявку.

Кто может подать заявку:

  • граждане КР от 16 до 24 лет;

  • абитуриенты с ОРТ от 150 баллов;

  • студенты 2–4 курсов с высокой академической успеваемостью.

Напомним, что KICB учредил стипендию имени Кванг Янг Чой с целью поддержать молодых талантливых кыргызстанцев в возрасте от 16 до 24 лет с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, социально уязвимых и нуждающихся в финансовой помощи, из неполных и многодетных семей, направленную для покрытия расходов на обучение.

Банк стремится поддержать талантливых молодых людей, предоставив им возможность получить среднее специальное и высшее образование и обрести желаемую профессию. При условии высокого уровня академической успеваемости программа позволяет продлить возможность получения стипендии в последующие годы.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Справка:

Кванг Янг Чой — выдающийся финансист, первый председатель правления KICB с 2001 по 2019 годы. Возглавляя KICB почти 20 лет, благодаря своим знаниям и огромному опыту, смог сделать KICB одним из ведущих игроков на финансовом рынке Кыргызстана, символом стабильности, надежности и инноваций. Окончив Коммерческий колледж Университета Соган в Сеуле (Корея), начал банковскую карьеру в Korea Exchange Bank (KEB) и проработал там почти 20 лет, в том числе в офисах в США и Англии.
