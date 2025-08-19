«Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора

Сотовый оператор «Beeline Кыргызстан» стоит на пороге больших обновлений, которые позволят сделать связь еще лучше, удобнее и доступнее. На прошлой неделе завершилась сделка по приобретению 100 процентов доли в компании «Скай Мобайл» (ТМ «Beeline Кыргызстан») со стороны ОАО «Элдик Банк». Это событие открыло путь к масштабным совместным проектам, расширению возможностей и развитию цифровых услуг.

На этом важном этапе команду возглавил опытный управленец и талантливый лидер с богатым профессиональным бэкграундом. Знакомьтесь: новый генеральный директор Beeline Кыргызстан — Кубаталиев Мирлан Турдубекович.

Мирлан Кубаталиев родился 29 ноября 1985 года. Имеет три высших образования: в 2007 году окончил с красным дипломом Институт управления и бизнеса Кыргызского государственного технического университета по специальности «инженер-экономист», затем получил юридическое образование в Кыргызской государственной юридической академии (2014 год), а в 2023 году завершил обучение в Дипломатической академии МИД КР по направлению «Международные отношения».

Карьера Мирлана Кубаталиева связана с управлением крупными проектами в различных областях. С 2007 по 2014 год он работал в сфере IT, финансов, поставок и логистики. Несколько лет занимался частным предпринимательством. В 2019 году перешел в сферу телекоммуникаций — в ОсОО «КТ-Мобайл», где прошел путь от должности начальника коммерческого департамента до поста директора компании.

С 2021 по 2024 год он работал в транспортной и авиационной отраслях: в «Кыргыз темир жолу» руководил управлением собственной безопасности, в ЗАО «Компания Манас Менеджмент» был заместителем гендиректора, а затем генеральным директором, в ОАО «Международный аэропорт Манас» занимал пост исполнительного директора. 13 августа 2025 года вступил в должность генерального директора компании «Скай Мобайл».

«Я рад, что мне выпала честь возглавить «Beeline Кыргызстан», зарекомендовавший себя как яркий, надежный и стабильный сотовый оператор, — отметил Мирлан Кубаталиев. — Уверен, что вместе с командой мы сможем вывести компанию на новый уровень развития. Будем держать курс на укрепление позиций на рынке, внедрение инновационных решений, расширение спектра цифровых сервисов и повышение качества услуг для абонентов».

Под руководством Мирлана Турдубековича «Beeline Кыргызстан» продолжит следовать своей миссии — открывать кыргызстанцам доступ к информации, общению и безграничным возможностям для развития страны и общества.