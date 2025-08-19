Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка

Напоминаем, что оформить ОСАГО в приложении MegaPay намного выгоднее.

Услуга обязательного страхования автогражданской ответственности от ОАО «Государственная страховая компания» доступна онлайн прямо в вашем смартфоне — при оформлении полиса через MegaPay вы получаете 10 процентов кешбэка бонусами.



Как оформить полис

Войдите в приложение MegaPay. Перейдите в раздел «Сервисы» → «Страхование» → «ОСАГО онлайн страхование». Выберите из списка «КыргызГосстрах». Ознакомьтесь с офертой и подтвердите согласие. Система автоматически покажет зарегистрированные на вас автомобили. Выберите нужное авто, внесите данные водителя, срок действия полиса и подтвердите платеж.



Важно: бонусы начисляются только при оплате с баланса телефона.



Защитите себя на дорогах — оформите ОСАГО онлайн и получите приятный бонус за пару минут.

MegaPay — удобно, надежно, с выгодой.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.