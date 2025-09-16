Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис

«Айыл Банк» информирует клиентов о переезде аламединского филиала в новый офис. Теперь филиал работает по адресу: город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 40/1.
В новом помещении созданы комфортные условия для обслуживания: просторные залы, удобные зоны ожидания и современная рабочая среда. Клиенты могут воспользоваться всеми основными услугами банка — оформить карту, получить кредит, разместить вклад, а также получить консультации по финансовым вопросам и решениям для бизнеса.
График работы филиала:
- понедельник — пятница: 09.00–16.30 (перерыв 12.00–13.00);
- суббота: 09.00–12.00 (без перерыва);
- воскресенье: выходной.
«Айыл Банк» приглашает клиентов посетить новый офис Аламединского филиала и воспользоваться банковскими услугами в удобной обстановке.
Контакты:
- короткий номер: 5511
- сайт: www.ab.kg
- телефон доверия: +996 (770) 551 100
- WhatsApp: +996 990 55 11 00
- E-mail: office@ab.kg
- Почтовый адрес: 720040
Лицензия НБ КР № 048.