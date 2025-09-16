Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис

«Айыл Банк» информирует клиентов о переезде аламединского филиала в новый офис. Теперь филиал работает по адресу: город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 40/1.

В новом помещении созданы комфортные условия для обслуживания: просторные залы, удобные зоны ожидания и современная рабочая среда. Клиенты могут воспользоваться всеми основными услугами банка — оформить карту, получить кредит, разместить вклад, а также получить консультации по финансовым вопросам и решениям для бизнеса.

График работы филиала:

понедельник — пятница: 09.00–16.30 (перерыв 12.00–13.00);

суббота: 09.00–12.00 (без перерыва);

воскресенье: выходной.

«Айыл Банк» приглашает клиентов посетить новый офис Аламединского филиала и воспользоваться банковскими услугами в удобной обстановке.

Контакты:

короткий номер: 5511

сайт: www.ab.kg

телефон доверия: +996 (770) 551 100

WhatsApp: +996 990 55 11 00

E-mail: office@ab.kg

Почтовый адрес: 720040

Лицензия НБ КР № 048.