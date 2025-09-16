Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона

Предприниматели южного региона получают отличную возможность сэкономить на бизнес-расходах!

С 15 сентября по 31 декабря 2025 года MegaPay объявляет об акции — обнуление всех комиссий по POS-терминалам.

Акция действует только для юга Кыргызстана (Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области).

Условия акции (действуют до 31 декабря 2025 года включительно):

— Платежи через QR-код — 0 процентов комиссии;

— Платежи по картам «Элкарт» и Visa — 0 процентов комиссии;

— Работа через ККМ — 0 процентов комиссии;

— Установка POS-терминала — БЕСПЛАТНО.

Подключив Smart POS-терминал от MegaPay, вы получаете современные инструменты для роста и управления бизнесом.

Для получения дополнительной информации:

свяжитесь по номеру +996 (990) 800 800 (звонок для абонентов MEGA бесплатный);

напишите в мессенджер WhatsApp по номеру +996 (999) 500 000;

оставьте заявку на сайте megapay.kg в разделе «Бизнес», заполнив форму,

или обратитесь по адресам, указанным на сайте megapay.kg в разделе «Акции», где специалисты подробно проконсультируют и помогут подключить POS-терминал на выгодных условиях.

Не упустите шанс до конца года работать с POS-терминалами без комиссии и развивать свой бизнес вместе с нами.

MegaPay делает бизнес выгоднее!

Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 08.01.2020.