Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только

В O!Store смартфоны HONOR радуют не только классными характеристиками, но и приятными подарками — согласитесь, всегда приятно, когда вместе с гаджетом домой отправляется еще и что-то полезное.

Какой HONOR выбрать? Все зависит от того, что вам ближе.

Любите компактные гаджеты для учебы и общения — берите HONOR X5b или X5b Plus. Нужен экран побольше и батарея, которая держит заряд целый день — обратите внимание на HONOR X6b или X7c. Хотите быстрый смартфон, который легко справится с играми и множеством приложений — присмотритесь к HONOR X8c и X9c. А если важны стиль, премиальный дизайн и мощные камеры — свежие HONOR 400 и HONOR 400 Lite точно вас порадуют.

И, конечно, подарок! Вместе с выбранной моделью вас ждет презент — подставка для телефона, фирменный термос, удобный чайник или стильный рюкзак.

Смотрите все модели HONOR по ссылке: ostore.kg/ru/phones/honor — и выбирайте свой идеальный смартфон.

Все товары в O!Store доступны в рассрочку без переплат, а смартфоны проходят официальную регистрацию IMEI, что гарантирует стабильную работу в сетях Кыргызстана.

HONOR выбирай — подарок забирай!

Количество подарков ограничено. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.