Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы

Если вы живете за границей и совершаете переводы в Кыргызстан, теперь у вас есть возможность не только быстро и удобно отправлять деньги, но и выиграть крутые подарки!

С 15 октября по 15 декабря 2025 года MBANK совместно с Visa проводит акцию «Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы».

Как участвовать?

Вы автоматически становитесь участником акции, если:

  • у вас есть карта Visa MBANK;
  • вы прошли полную идентификацию в приложении;
  • вы пополняете карту Visa MBANK с зарубежных карт Visa.

*Пополнение недоступно с карт Visa, эмитированных в Индии.

Комиссия — всего 2 процента от суммы перевода (минимум 100 сомов / 2 USD / 2 EUR). Средства зачисляются напрямую на карту получателя, без очередей и визитов в отделения, и при этом стоимость перевода остается ниже, чем у привычных сервисов.

Чем больше пополнений поступает на вашу карту Visa MBANK c зарубежных карт Visa, тем выше шанс стать победителем!

Что можно выиграть?

Всего предусмотрено два этапа, на каждом из которых будет выбрано три победителя.

  • 1 место — iPhone 17 Pro Max 256 GB.
  • 2 место — часы Garmin Venu 3.
  • 3 место — наушники AirPods Pro 3.

Этапы акции:

  • этап 1: 15 октября — 13 ноября 2025 года;
  • этап 2: 14 ноября — 15 декабря 2025 года.

Определение победителей

Наибольшее количество пополнений = победа!

После подведения итогов с победителями свяжутся специалисты, уведомят о выигрыше и пригласят в офис банка для вручения призов.

Как совершить пополнение?

  1. Откройте приложение MBANK и перейдите в раздел «Платежи».
  2. Выберите «Пополнить счет» → «С карты любого банка мира».
  3. Введите сумму и нажмите «Пополнить».
  4. Укажите данные зарубежной карты Visa: номер карты, ФИО (латиницей), срок действия карты и CVV-код.
  5. Подтвердите операцию с помощью OTP-кода, полученного по SMS.
    Готово — деньги зачислены!

Пополняйте MBANK с зарубежной карты Visa и, возможно, именно вы станете обладателем нового iPhone 17 Pro Max!

Акция проводится ОАО «Мбанк» с 15 октября по 15 декабря 2025 года.

С условиями акции можно подробнее ознакомиться по ссылке ниже:

«Пополни карту Visa Мбанк с иностранных карт Visa через сервис MBANK».

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
