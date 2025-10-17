Если вы живете за границей и совершаете переводы в Кыргызстан, теперь у вас есть возможность не только быстро и удобно отправлять деньги, но и выиграть крутые подарки!

С 15 октября по 15 декабря 2025 года MBANK совместно с Visa проводит акцию «Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы».

Как участвовать? Вы автоматически становитесь участником акции, если: у вас есть карта Visa MBANK;

вы прошли полную идентификацию в приложении;

вы пополняете карту Visa MBANK с зарубежных карт Visa. *Пополнение недоступно с карт Visa, эмитированных в Индии.

Комиссия — всего 2 процента от суммы перевода (минимум 100 сомов / 2 USD / 2 EUR). Средства зачисляются напрямую на карту получателя, без очередей и визитов в отделения, и при этом стоимость перевода остается ниже, чем у привычных сервисов.

Чем больше пополнений поступает на вашу карту Visa MBANK c зарубежных карт Visa, тем выше шанс стать победителем!

Что можно выиграть? Всего предусмотрено два этапа, на каждом из которых будет выбрано три победителя. 1 место — iPhone 17 Pro Max 256 GB.

2 место — часы Garmin Venu 3.

3 место — наушники AirPods Pro 3. Этапы акции: этап 1: 15 октября — 13 ноября 2025 года;

этап 2: 14 ноября — 15 декабря 2025 года.

Определение победителей

Наибольшее количество пополнений = победа!

После подведения итогов с победителями свяжутся специалисты, уведомят о выигрыше и пригласят в офис банка для вручения призов.

Как совершить пополнение?

Откройте приложение MBANK и перейдите в раздел «Платежи». Выберите «Пополнить счет» → «С карты любого банка мира». Введите сумму и нажмите «Пополнить». Укажите данные зарубежной карты Visa: номер карты, ФИО (латиницей), срок действия карты и CVV-код. Подтвердите операцию с помощью OTP-кода, полученного по SMS.

Готово — деньги зачислены!

Пополняйте MBANK с зарубежной карты Visa и, возможно, именно вы станете обладателем нового iPhone 17 Pro Max!

Акция проводится ОАО «Мбанк» с 15 октября по 15 декабря 2025 года.

С условиями акции можно подробнее ознакомиться по ссылке ниже:

«Пополни карту Visa Мбанк с иностранных карт Visa через сервис MBANK».

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.