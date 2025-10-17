Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»

Теперь вы можете получать переводы из России и других стран еще проще — онлайн, быстро и удобно.

В мобильном приложении «Компаньон» стала доступна новая услуга — получение денежных переводов по системе KWIKPAY по ФИО прямо на кошелек или карту, без визита в отделение банка.

Все, что вам нужно для быстрого и комфортного перевода, теперь доступно в одном приложении, в любое время и в любом месте.

Получить перевод KWIKPAY очень просто.

Откройте приложение «Компаньон». На главном экране выберите «KWIKPAY».

Укажите, куда зачислить средства — на кошелек или карту.

Введите:

12-значный контрольный номер перевода (КНП);

сумму;

валюту отправленного перевода.

Подтвердите перевод.

Средства поступят мгновенно.

Важно: курс перевода одинаков для онлайн- и офлайн операций — всегда актуальный и прозрачный.

Удобно: история всех полученных через мобильное приложение переводов KWIKPAY доступна в этом же разделе в приложении.

Получайте переводы KWIKPAY быстро и безопасно.

«Это действительно удобно! Я получил перевод из Москвы за пару минут, сидя в кофейне в Бишкеке, по актуальному курсу. Все, что нужно, — в одном приложении. Теперь я уверен, что могу получить деньги в любое время и в любом месте!» — Игорь, постоянный пользователь приложения.

