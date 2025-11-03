BAKAI представил новый сервис BAKAI Store — маркетплейс, интегрированный прямо в мобильное приложение BakAi. Теперь пользователи могут совершать покупки товаров и услуг, не выходя из своего мобильного банка.

BAKAI Store — это современная торговая платформа, где пользователи могут приобрести широкий ассортимент товаров: электронику, одежду, косметику, продукцию для дома и животных, а также многое другое.

Преимущества сервиса:

покупки напрямую из мобильного банка BakAi;

акции и спецпредложения;

удобная и безопасная оплата картами BAKAI;

быстрая доставка заказов по Бишкеку.

В честь запуска нового сервиса до конца года действуют специальные цены на всю линейку смартфонов Apple iPhone 17 — одни из самых выгодных предложений среди маркетплейсов Кыргызстана.

Каждому покупателю при покупке iPhone 17 предоставляется оригинальный адаптер питания в подарок.

Акционные модели iPhone 17:

iPhone 17 AIR 256 Black/Blue (eSIM) — 111 тысяч 200 сомов;

iPhone 17 PRO 256 Orange (eSIM) — 123 тысячи 100 сомов;

iPhone 17 PRO 1 TB Orange (eSIM) — 161 тысяча 700 сомов;

iPhone 17 PRO MAX 256 Orange (eSIM) — 130 тысяч 300 сомов;

iPhone 17 PRO MAX 1 TB Orange (SIM + eSIM) — 180 тысяч 600 сомов;

iPhone 17 PRO MAX 2 TB (eSIM) — 200 тысяч 100 сомов.

Полный список цен и моделей акции доступен в сервисе.

«Мы стремимся сделать жизнь наших пользователей проще. BAKAI Store — это следующий шаг в развитии экосистемы BakAi, который объединяет удобство онлайн-шопинга и безопасность банковского приложения», — отметили в BAKAI.

Как это работает:

1. Откройте мобильный банк BakAi.

2. Перейдите в раздел «Сервисы» → BAKAI Store.

3. Выберите нужные товары и оплатите покупку прямо в приложении BakAi.

4. Ожидайте доставку на дом или в офис.

Новый маркетплейс расширяет возможности клиентов банка, превращая мобильное приложение BakAi в полноценную платформу для управления финансами и покупками. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и безопасным платежам пользователи могут совершать покупки быстро, выгодно и с максимальным комфортом.