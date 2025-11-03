19:00
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Бизнес

BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении

BAKAI представил новый сервис BAKAI Store — маркетплейс, интегрированный прямо в мобильное приложение BakAi. Теперь пользователи могут совершать покупки товаров и услуг, не выходя из своего мобильного банка.

BAKAI Store — это современная торговая платформа, где пользователи могут приобрести широкий ассортимент товаров: электронику, одежду, косметику, продукцию для дома и животных, а также многое другое.

Преимущества сервиса:

  • покупки напрямую из мобильного банка BakAi;
  • акции и спецпредложения;
  • удобная и безопасная оплата картами BAKAI;
  • быстрая доставка заказов по Бишкеку.

В честь запуска нового сервиса до конца года действуют специальные цены на всю линейку смартфонов Apple iPhone 17 — одни из самых выгодных предложений среди маркетплейсов Кыргызстана.

Каждому покупателю при покупке iPhone 17 предоставляется оригинальный адаптер питания в подарок.

Акционные модели iPhone 17:

  • iPhone 17 AIR 256 Black/Blue (eSIM) — 111 тысяч 200 сомов;
  • iPhone 17 PRO 256 Orange (eSIM) — 123 тысячи 100 сомов;
  • iPhone 17 PRO 1 TB Orange (eSIM) — 161 тысяча 700 сомов;
  • iPhone 17 PRO MAX 256 Orange (eSIM) — 130 тысяч 300 сомов;
  • iPhone 17 PRO MAX 1 TB Orange (SIM + eSIM) — 180 тысяч 600 сомов;
  • iPhone 17 PRO MAX 2 TB (eSIM) — 200 тысяч 100 сомов.

Полный список цен и моделей акции доступен в сервисе.

«Мы стремимся сделать жизнь наших пользователей проще. BAKAI Store — это следующий шаг в развитии экосистемы BakAi, который объединяет удобство онлайн-шопинга и безопасность банковского приложения», — отметили в BAKAI.

Как это работает:

1. Откройте мобильный банк BakAi.
2. Перейдите в раздел «Сервисы» → BAKAI Store.
3. Выберите нужные товары и оплатите покупку прямо в приложении BakAi.
4. Ожидайте доставку на дом или в офис.

Новый маркетплейс расширяет возможности клиентов банка, превращая мобильное приложение BakAi в полноценную платформу для управления финансами и покупками. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и безопасным платежам пользователи могут совершать покупки быстро, выгодно и с максимальным комфортом.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/349490/
просмотров: 572
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
«BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Популярные новости
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
18:30
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:51
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
17:46
Мэр Оша: Пожар в жилом комплексе — не случайность, а халатность застройщика
17:11
Массовое отравление школьников. Комментарий мэрии Бишкека
16:50
В Бишкеке началась подача тепла. Мэрия просит горожан подготовиться