Бизнес

Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем

Футбол объединяет миллионы людей, вдохновляет и заставляет мечтать.

Теперь ваша мечта может стать реальностью!

Visa совместно с MBANK запускают эксклюзивную кампанию для держателей карт MBANK Visa GOLD — «Откройте путь в Барселону: оплачивайте картой Visa и выиграйте встречу с Ламином Ямалем!»

С 1 ноября по 20 декабря 2025 года (включительно) каждая ваша оплата картой MBANK Visa GOLD — в магазинах, на АЗС, в салонах красоты, онлайн и офлайн — приближает вас к легендарному городу футбола, солнца и вдохновения — Барселоне.

Совершайте как можно больше безналичных оплат товаров, работ или услуг в различных категориях магазинов и сервисов на территории Кыргызской Республики (через POS-терминалы и/или интернет-эквайринг).

Главное условие: сумма одной операции должна быть не менее 1 (одной) тысячи сомов.

* Общая сумма операций одного участника в рамках одной категории МСС-кодов за весь период акции не должна превышать 100 тысяч сомов.

Главный приз для победителя:

• эксклюзивная личная встреча с Ламином Ямалем — возможность пообщаться с игроком, получить автограф и снять памятное видео;
• путешествие в Барселону для двоих (победитель акции + сопровождающее лицо);
• авиаперелет в обе стороны, проживание в отеле, участие в мероприятии, организованном партнером банка;
• посещение футбольного матча и музея;
• открытие лучших культурных и туристических достопримечательностей.

«Благодаря Visa и MBANK каждая оплата может привести к чему-то большему. Вместе с Visa мы дарим клиентам не просто призы — мы дарим шанс воплотить мечту, испытать настоящие эмоции футбола, путешествий и вдохновения. MBANK — спонсор национальной сборной и активный сторонник развития футбола в Кыргызстане, гордится тем, что может дарить такие впечатления», — отметил первый заместитель председателя правления по стратегическому и цифровому развитию Марат Торалиев.

***

ОАО «Мбанк» — ведущий банк Кыргызстана, активно развивающий экосистему финансовых сервисов, инноваций и безналичных платежей.

Банк реализует масштабные совместные проекты с Visa, направленные на развитие цифровой экономики и популяризацию культуры безналичных расчетов в стране.

Visa — мировой лидер в области цифровых платежей, работающий более чем в 200 странах и территориях.

Компания обеспечивает быстрые, безопасные и удобные способы оплаты, объединяя миллиарды потребителей, продавцов и финансовых организаций по всему миру.

Подробнее об условиях акции: «Сделайте шаг к мечте — оплачивайте картой Visa от MBANK и отправляйтесь в Барселону!»

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/349494/
